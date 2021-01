Abiteboul: F1 staat op belangrijk kruispunt voor motortechnologie

De motorische toekomstplannen van de Formule 1 zijn mede door Red Bull onder een vergrootglas komen te liggen. Het energiedrankenmerk wil de doorontwikkeling van de huidige krachtbronnen bevriezen met ingang van 2022, waardoor andere motorleveranciers denken aan een eerdere introductie van het nieuwe reglement. Klein detail is echter dat het reglement er helemaal nog niet is. Want niet eindeloos geld willen pompen in de huidige technologie is één ding, maar hoe moet de toekomst er op motorisch vlak dan wel uitzien?

Daarover wordt achter de schermen druk gesproken. Gesprekken van groot belang, aldus Renault-voorman Abiteboul. "Ik denk dat er momenteel een erg interessant speelveld ontstaat voor verschillende technologieën of in ieder geval voor verschillende vormen van energie. Ik denk ook dat de Formule 1 in de toekomst allemaal om dergelijke zaken zal draaien: dus welke brandstof gebruiken we, welke technologie voor de batterij gebruiken we, et cetera."

"Die aspecten kunnen voor de gehele auto-industrie van grote relevantie zijn. In mijn optiek kan en moet de Formule 1 daar dan ook een belangrijke rol in vervullen door voorop te lopen, dus door het voortouw te nemen." Dat is volgens Abiteboul de enige wijze om tot in lengte van jaren relevant te blijven voor grote merken, ondanks dat fans liever terug willen naar ver vervlogen tijden met onder meer de V10-motor. "Maar de huidige ontwikkelingen zullen nou eenmaal impact hebben, dat is zeker. Een grote impact zelfs. Op de sport, maar zoals gezegd ook op de hele auto-business."

Het is de nieuwe realiteit waar ook de koningsklasse van de autosport naar moet handelen, voegt FIA-president Jean Todt toe. "Als je kijkt naar alle landen en leden van de FIA, dan spreken ze allemaal uitvoerig over klimaatverandering en milieu. Voor ons als regelgever voor de wereldwijde autosport - en ook als grootste organisatie van weggebruikers ter wereld, dat moeten mensen niet vergeten - is het essentieel dat we voortdurend blijven spreken over thema's als duurzaamheid, klimaat en vervuiling." Dit moet dan ook tot uiting komen in het nieuwe motorische F1-reglement vanaf 2025 of 2026, al laten de hoofdrolspelers vooralsnog bitter weinig los over de concrete invulling daarvan.

VIDEO: Een uitgebreide terugblik op het F1-seizoen 2020 met Jan Lammers