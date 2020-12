F1-jaarterugblik Coronel: Verstappen gegroeid, Hamilton beste ooit

Een 9+ dat is de waardering van Coronel voor het bijzondere Formule 1-seizoen 2020. Volle tribunes en een spannende titelstrijd ontbraken er zoals gezegd aan, maar dat werd volgens de Huizenaar ruimschoots goedgemaakt door talloze plottwisten. "Ik vond het een zeer bewogen jaar. We hebben veel actie gezien, op verschillende circuits en ook van verschillende coureurs. En dat op een zeer korte termijn." Onbetwist hoogtepunt van al die actie is de zegetocht van Pierre Gasly op Monza. "Normaal de saaiste race van allemaal hè, maar nu: rode vlag, Hamilton naar binnen, fout, crash Leclerc, paniek bij Max. Ik dacht echt 'wat is hier allemaal aan de hand?' In de laatste ronden nog een megavette strijd tussen Gasly en Sainz. Prachtig om te zien."

Verstappen klaar voor titelstrijd, Red Bull-Honda moet leveren

Coronel benoemt daarmee ook meteen één van de vijf uitvalbeurten voor Verstappen in 2020. Het materiaal bleek niet zo goed als Red Bull vooraf hoopte, al heeft de Limburger individueel wel weer een stap gezet. "Zeker het beste jaar tot dusver van Max. Je ziet dat er een stijgende lijn in blijft zitten", vervolgt Coronel tegenover Motorsport.com Nederland. "En je ziet dat het respect er nu ook is", duidt de WTCR-coureur op Lewis Hamilton. "Het is niet meer 'I'm the cool dude en wie ben jij dan? Als jong jochie heb je nog een hoop te leren'. Nee, er is serieus respect. Ze zijn allebei klaar om de gehoopte strijd aan te gaan voor het wereldkampioenschap."

Dat laatste is in 2020 niet gelukt, al blijft Coronel wel hopen voor 2021. "Honda komt met een nieuwe motor, ze weten dat de laatste kans is om wereldkampioen te worden en gaan dus all-in. Dan kan volgend jaar serieus het mooiste jaar worden, voor ons als Nederlanders maar ook voor de Formule 1 als geheel, want de laatste jaren waren [in dat opzicht] toch saai", wijst hij op het gebrek aan een titelstrijd in de voorbije seizoenen. "Iedereen weet dat Max groeit en dat hij er nu klaar voor is om in die ring te springen voor een direct gevecht met Hamilton."

Hamilton misschien al grootste coureur ooit? "Nee, niet misschien..."

Diezelfde Hamilton heeft de teller inmiddels op zeven wereldtitels staan. Qua kampioenschappen staat hij op gelijke hoogte met Michael Schumacher, maar met zeges en pole-positions heeft hij de Duitser al overvleugeld. Kan Hamilton dan misschien al als grootste aller tijden worden aangeduid. "Nee, niet misschien", grijpt Coronel in. "Hij is de beste coureur. Ik vind dat mensen daar te voorzichtig in zijn. Altijd 'ja maar' maar dat is helemaal niet waar. En begrijp me niet verkeerd hè: niets tegen Schumacher, dat is juist mijn periode. Ralf Schumacher was mijn teamgenoot en Michael kwam ook gewoon de pitbox inlopen of een biertje doen."

Ondanks dat Coronel de familie Schumacher van iets dichterbij heeft meegemaakt, plaatst hij Hamilton er dus al boven. "Statistisch heeft Hamilton de titel van beste ooit te pakken en ook als mens. Vergeet niet: hij heeft niet de support gehad van een Barrichello of Irvine. Dat heeft Hamilton nooit gehad. Een Bottas heeft hem niet voor móéten laten, een Rosberg heeft hem niet voor moeten laten. Nee, daarmee was er zelfs serieus strijd. Dan is het voor mij heel simpel: nee niet omdat hij van nu is, maar omdat hij alle statistieken verbreekt, is hij voor mij de beste aller tijden. En het gaat heel lang duren voordat iemand daar aan gaat komen."

Bekijk hierboven de volledige jaarterugblik met Tom Coronel op het F1-seizoen 2020, met naast veel meer over het seizoen van Verstappen ook aandacht voor het goede jaar van Sergio Perez en waarom Mercedes eigenlijk afscheid moet nemen van grijze muis Valtteri Bottas.