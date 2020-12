Coronel: "Red Bull moet voor Perez gaan als teamgenoot Verstappen"

"Ik begrijp niet wat er aan de hand is", begint Coronel tegenover Motorsport.com Nederland. Hij doelt daarmee op het langdurige vertrouwen in Albon, ondanks diens povere prestaties. "Al ga ik het nu wel begrijpen. Het is zijn Thaise paspoort, dat kan niet anders. Ik ken Helmut Marko in de Formule 1 als een man van 'als het niet goed is, dan is het gewoon niet goed'. En hier is het bijna goed, of misschien goed of misschien komt het nog goed. Maar dat is niet Dr. Helmut Marko. Recht is recht en krom is normaal krom bij hem. Ik zie dat hij dat nu niet heeft."

Goede 'back-up' voor Verstappen

Coronel duidt daarmee op de vele kansen die Albon in 2020 heeft gekregen en het lange wachten op een besluit over volgend jaar. Coronel is daar zelf glashelder over: nog een jaar door met Albon als teamgenoot van Verstappen heeft geen enkele zin. "Ik vind namelijk dat Max back-up nodig heeft, een beetje net zoals in een wielerploeg. Niet à la Michael Schumacher met [Rubens] Barrichello of [Eddie] Irvine, maar wel strategisch of om punten van anderen af te pakken. Maar Albon zit er nu zo ver achter, die kan helemaal geen punten afpakken van die Mercedes-jongens", zo vervolgt de Huizenaar in het video-interview.

Over de vraag wie het zitje naast Verstappen wel moet innemen, hoeft Coronel niet lang na te denken. "Dat is er maar eentje, dat is Perez. Het zou toch belachelijk zijn als hij [volgend jaar] geen Formule 1 rijdt? Hij heeft de één na laatste race gewonnen, heeft veel vette races laten zien en ook ervaring, dat is wat je eigenlijk nodig hebt. Normaal gesproken zou Helmut Marko vijf of zes races geleden al tegen die Perez hebben gezegd 'kom jij maar naar ons'." Over botsende karakters of een interne strijd met Verstappen maakt Coronel zich geen zorgen. "Je hoeft toch niet op voorhand tweede rijder te zijn? Als Max Perez niet kan hebben dan is het heel simpel, dan is hij niet de snelste. Maar die pakt hij wel hoor, dus het is goed [voor Max]. Heel goed zelfs."

