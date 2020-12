Marko verwacht dat Red Bull in 2021 vanaf eerste race kan meedoen

Red Bull heeft er de laatste jaren een handje van mager uit de startblokken te komen om het seizoen uiteindelijk sterk af te sluiten. Maar om echt voor het kampioenschap mee te doen, moet er meteen vanaf de eerste race worden gestreden om de overwinningen. Marko is na de overwinning van Max Verstappen in Abu Dhabi optimistisch dat dit in 2021 het geval zal zijn.

“We hebben Mercedes eenvoudig verslagen”, zei Marko na de Grand Prix van Abu Dhabi tegen Motorsport.com. “En we hadden tijdens de tweede race in Bahrein een auto waarmee we ongeveer net zo competitief waren geweest. Dat is dus een goed vooruitzicht voor volgend jaar.” Tijdens de Grand Prix van Sakhir viel Verstappen in de eerste ronde uit door een drieste actie van Charles Leclerc. “Max wordt alsmaar beter”, ziet Marko. “Alleen in Turkije was hij niet geduldig genoeg. Maar voor de rest: fantastisch. Zijn ronde in de kwalificatie ook. Hij is zo volwassen nu.”

Op de vraagt of hij er vertrouwen in heeft dat Red Bull volgend jaar voor de titel kan gaan, antwoordde de Oostenrijk: “Ja, daarom waren we gedurende het seizoen ook al zo druk met ontwikkelen. Net als Honda. Dus ik denk dat we sterk voor de dag kunnen komen, heel sterk. Het ziet er allemaal zeer moedigend uit. We weten waar we staan en we hebben vanuit Japan goed nieuws gekregen van Honda. Er komt verbetering aan op motorisch gebied. Dus we zouden er vanaf de eerste race meteen bij moeten kunnen zitten.”

Rest de vraag wie volgend jaar de teamgenoot is van Verstappen. Alexander Albon rondde een wispelturig seizoen zondag goed af kort achter Lewis Hamilton als vierde aan de finish te komen. Ondertussen wordt gefluisterd dat het team al nagenoeg rond is met enkelvoudig Grand Prix-winnaar Sergio Perez, die in Abu Dhabi zijn laatste wedstrijd reed voor Racing Point. “Het was een van zijn beste races”, oordeelde Marko over het optreden van Albon. “Maar we moeten er nog over nadenken en zullen voor de kerst een beslissing nemen.”