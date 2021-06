Igora Drive al voor eerste Formule 1 Grand Prix toe aan verbouwing

Vorige week werd bekend dat de Grand Prix van Rusland in 2023 van Sochi naar het Igora Drive-circuit in de buurt van Sint-Petersburg verhuist, op een door Hermann Tilke ontworpen circuit. De nieuw aangelegde omloop maakt deel uit van het skigebied Igora, zo'n 50 kilometer ten noorden van Sint-Petersburg tegen de Finse grens, genesteld tussen de Finse Golf en het Ladogameer.

Het circuit, dat in 2019 werd geopend, was tot nu toe alleen gastheer van binnenlandse raceseries. Om Formule 1-auto's te kunnen ontvangen, krijgt het huidige circuit van 4 kilometer een geplande verlenging van 1 kilometer, met langere rechte stukken en een snelle laatste lus met hoogteverschillen.

In een exclusief interview met Motorsport.com verklaarde Alexey Titov, CEO van de Russische Formule 1-promotor Rosgonski, dat de veranderingen van het circuit een opwindend schouwspel zullen opleveren. “Er is een plan om het circuit te verlengen”, zei Titov. “In de huidige configuratie staat het wat lengte betreft onderaan in de lijst als we het vergelijken met andere circuits op de Formule 1-kalender. Daarom moet het langer worden gemaakt. Er komt wat meer hoogteverschil, sommige bochten krijgen een banking dus vanuit sportief oogpunt zal het er spannender uit gaan zien.”

Uit een kaart die de promotor op social media plaatste, blijkt dat er bij bocht 12 een nieuw deel is toegevoegd. Dat worden nu de bochten 13 tot en met 18 (uiterst rechts op het kaartje) Bocht 13 gaat over in bocht 15 en krijgt een aantal apexen naar links, gevolgd door een scherpe haarspeldbocht naar rechts, waarna de coureurs weer terugkeren op het rechte stuk. Het deel krijgt een flink hoogteverschil met een heuvel die 12 procent op en af gaat. De verlenging is iets meer dan een kilometer, waardoor de totale lengte toeneemt van 4.080 meter naar 5.180 meter. Een deel van die extra meters zit in de beide rechte stukken, zodat inhalen met moderne F1-auto's haalbaarder wordt.

De nieuwe lay-out van Igora Drive

Igora Drive Autodrom Foto: Rosgonki

Infrastructuur uitbreiden

Naast de uitbreiding van het circuit wordt ook gewerkt aan de infrastructuur rond het circuit, waaronder een aantal extra garages voor F1-teams. De meeste bestaande faciliteiten zullen echter ongewijzigd blijven. “Er zal zeker geen grote herstructurering plaatsvinden, zei Titov. “Qua omvang verschilt de faciliteit niet veel van Europese circuits als we het hebben over de belangrijkste zaken, zoals de hoofdtribune, het pitgebouw enzovoort. Daarom zal er zeker geen herstructurering plaatsvinden, maar we zullen wel een aantal zones uitbreiden of verlengen.”

