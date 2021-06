Verstappen verwacht geen herhaling van dominante zege in Oostenrijk

Maar liefst 35 seconden voorsprong had Max Verstappen zondag na 71 ronden op de Red Bull Ring op Lewis Hamilton. De regerend wereldkampioen had weliswaar een extra pitstop gemaakt, maar zou zonder die stop nog altijd zo’n vijftien tot twintig seconden achter de Red Bull-coureur zijn geëindigd. Het optreden van Verstappen kan dus met recht dominant genoemd worden en de vooruitzichten voor de volgende race zijn daarmee ook uitstekend. Dit weekend staat met de GP van Oostenrijk opnieuw een race op de Red Bull Ring op het programma. Verstappen lijkt voorafgaand aan het weekend de huizenhoge favoriet, maar zelf verwacht hij niet dat hij opnieuw zo dominant is.

“Het winnen van onze thuisrace vorig weekend was te danken aan het hele team. Daar mogen we heel blij mee zijn, maar we kunnen niet verwachten dat we dit weekend gemakkelijk hetzelfde resultaat behalen”, vertelde Verstappen in zijn vooruitblik op de Oostenrijkse GP. Dat wijt hij aan meerdere factoren: “Men leert van wat ze vorige week niet zo goed hebben gedaan en ook hebben we zachtere bandencompounds, wat ook voor opschudding kan zorgen. We hadden een heel positieve race, maar er zijn altijd dingen die beter kunnen. Ik verwacht dan ook dat iedereen dit weekend meer in de buurt zit, want dat is wat normaal gesproken gebeurt bij een back-to-back op hetzelfde circuit.”

Blij met focus binnen Red Bull Racing

Inmiddels zijn de eerste acht races van het F1-seizoen 2021 achter de rug. De vooruitzichten voor Verstappen en Red Bull Racing zijn goed, aangezien ze allebei de leiding hebben in de titelstrijd. Voor de Nederlandse coureur is dat een primeur, voor de Oostenrijkse renstal was 2013 de laatste keer dat zij zich in die positie bevonden. Toch heerst er niet het gevoel dat het nu eenvoudig met de titels aan de haal kan gaan en dus blijft het team hard werken om de RB16B en de uitvoering van de race te verbeteren. Verstappen bekijkt dat met genoegen.

“Als team zijn we gefocust op onszelf en ik vind het mooi dat iedereen nog pusht en zich wil verbeteren. Dat is waar de Formule 1 en competitie om draaien”, aldus Verstappen, die weet dat er nog veel kan gebeuren in de resterende vijftien races. “Het is voor mij belangrijk om te zien dat iedereen gemotiveerd is en de prestaties probeert te verbeteren. Ik blijf ieder weekend het maximale geven, zodat we onze voorsprong kunnen behouden. Op dit moment hebben we een heel goed pakket, maar we moeten er op alle fronten bovenop blijven zitten aangezien het nog een heel lang seizoen is.”

