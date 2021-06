Igora Drive neemt Russische Grand Prix vanaf 2023 over van Sochi

De Formule 1 is sinds 2014 jaarlijks te gast in Sochi, waar een omloop werd uitgetekend op door het park waar datzelfde jaar de Olympische Winterspelen werden georganiseerd. De sport overwoog echter al om het circuit nabij de Zwarte Zee in de nabije toekomst te gaan verlaten en dat gaat in 2023 dus ook gebeuren. Het in 2019 opgeleverde circuit van Igora Drive moet de honneurs dan gaan waarnemen. Het 4,086 kilometer lange circuit nabij Sint-Petersburg telt vijftien bochten en is in het bezit van een FIA Grade 1-licentie, die nodig is om F1-races te mogen organiseren.

Zaterdag bracht Igora Drive een verklaring naar buiten waarin het bekend heeft gemaakt dat de Russische Grand Prix met ingang van 2023 naar het nieuwe circuit gaat. Wel blijft de organisatie van de race in handen van de promotor die ook de F1-races op Sochi Autodrom organiseerde. “Ik ben blij aan te kunnen kondigen dat de Formule 1 Russische Grand Prix vanaf 2023 wordt gehouden op Igora Drive”, zei F1 CEO Stefano Domenicali in een verklaring van het circuit, waaraan hij eerder deze week een bezoek bracht. “Dit was het resultaat van intensief werk met onze Russische partners en een nauwkeurige studie van dit verrukkelijke circuit. Ik ben onder de indruk van Sint-Petersburg en weet zeker dat de Russische Grand Prix op Igora Drive een geweldig evenement wordt.”

Een verklaring van de F1 zelf volgde op zaterdagochtend, waarin het nieuws werd bevestigd. “We kijken ernaar uit om te racen op een zeer aantrekkelijke locatie, die tien professionele circuits voor racen en testen bevat op een oppervlakte van ongeveer 100 hectare”, leest het statement van de F1. “In de komende maanden geven wij meer details vrij over de race en we kijken ernaar uit om de komende twee jaar in Sochi te blijven racen.”

Meer 'destination cities' op F1-kalender

De aanleg van Igora Drive begon in 2017 en twee jaar later werd het Russische circuit opgeleverd. Het ontwerp komt van de hand van de bekende circuitontwerper Hermann Tilke, die ook de drijvende kracht achter het Sochi Autodrom was. Het circuit in Sochi heeft de harten van de F1-fans echter niet weten te veroveren. Alle races op het circuit werden tot dusver gewonnen door Mercedes. Igora Drive zou in 2020 voor het eerst internationale kampioenschappen ontvangen, waaronder de DTM en de W Series. Die races werden echter geschrapt vanwege het coronavirus. Het verhuizen van de F1-race naar Sint-Petersburg past overigens binnen de plannen van F1-eigenaar Liberty Media om meer zogenaamde ‘destination cities’ op de kalender te krijgen.