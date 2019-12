Honda wilde 2019 met Spec 2-motor beginnen

De Japanse constructeur pakte dit seizoen haar eerste podium in het V6 hybride-tijdperk en sloot een periode van dertien jaar zonder overwinningen af toen Max Verstappen de Grand Prix van Oostenrijk won. Honda introduceerde gedurende het seizoen drie updates, eentje meer dan de meeste rivalen. De Spec 2 die in Azerbeidzjan het levenslicht zag was aanvankelijk de motor waarmee men het seizoen wilde beginnen. Honda koos ervoor het schema voor het lange seizoen aan te passen en koos daarmee voor een stabiele basis aan het begin van het jaar.

“We hebben een lijst met ontwikkelingen en prioriteiten voor de unit”, zei Honda F1-baas Toyoharu Tanabe in gesprek met Motorsport.com. “Hoe lang duurt het? Hoeveel winst boeken we met een update en gaat het ten koste van betrouwbaarheid? Sommige dingen duren iets langer, maar de stap is des te groter. We hebben de updates volgens planning gebracht. De introductie van de Spec 2 werd enigszins vertraagd. Daar wilden we eigenlijk mee beginnen, maar dat kwam niet helemaal uit.”

Het herziene schema gaf Honda de kans om te werken aan een verbeterde 2019-motor met de wetenschap dat er na de eerste race in Australië een stroom aan updates zou volgen. Dat begon in Baku met verbeterde betrouwbaarheid in de Spec 2, in Frankrijk introduceerde men een nieuwe turbo voor de Spec 3. “We begonnen dit seizoen met de Spec 1 en de stap naar de Spec 2 was maar klein”, vervolgde Tanabe. “Toen kwam de Spec 3 en die was een flinke stap beter dan de eerste twee versies. De Spec 4 was tot slot de grootste stap van allemaal. We zijn blij dat we onze power units volgens plan aan de teams en coureurs hebben kunnen leveren, we zijn onze beloftes wat dat betreft nagekomen. Als we kijken naar de resultaten op het circuit mogen we tevreden zijn met wat we bereikt hebben.”

Honda heeft de afgelopen jaren flink gesleuteld aan het concept nadat het ontwerp in 2016 en 2017 flink overhoop gegooid werd. Het concept voor 2020 blijft ‘vrijwel gelijk’, vervolgde Masashi Yamamoto in gesprek met Motorsport.com. “Van de eerste tot de vierde versie is eigenlijk alles volgens plan verlopen. We kunnen zeggen dat Red Bull, een goed team, Max Verstappen, een hele goede coureur die heel erg goede feedback gaf, hebben bijgedragen aan onze ontwikkeling en zij hebben ons werk makkelijker gemaakt.”

Met medewerking van Scott Mitchell