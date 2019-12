Leclerc geeft acte de présence op Autosport International Show

De Monegask liet zich in zijn eerste seizoen in dienst van Ferrari veelvuldig zien en pakte de meeste pole-positions van alle rijders. Bovendien schreef hij geschiedenis door de thuisrace van de Scuderia op Monza te winnen. Leclerc is de eerste huidige Ferrari F1-coureur die zijn opwachting maakt tijdens de grootste autosportshow uit Europa. Op de laatste dag van de Autosport International brengt hij een bezoek aan het NEC in Birmingham.

De fans kunnen jagen op een handtekening en foto maar krijgen ook de unieke gelegenheid om hem vragen te stellen tijdens een Live Q&A op het podium.

Het jonge talent groeide afgelopen seizoen uit tot een van de smaakmakers en lijkt een mooie toekomst tegemoet te gaan. De 22-jarige rijder is veelgeprezen om zijn resultaten en trekt bovendien een nieuw, jong publiek aan. “Ik vind het leuk om naar de Autosport International te komen en de Britse fans te ontmoeten”, zei Leclerc in gesprek met Autosport.com. “Ik waardeer hun passie voor de racerij in het algemeen en Formule 1 in het bijzonder. Het wordt een geweldige kans om hun steun en enthousiasme, die we normaliter alleen tijdens de races ervaren, mee te maken. Ik kan niet wachten om die unieke Britse autosportvibe te voelen.”

Motorsport Network president James Allen voegde toe: “Het is voor fans altijd mooi om een van de grootste F1-sterren van dichtbij te zien. De aanwezigheid van Charles Leclerc maakt de Autosport International tot een evenement dat je niet mag missen. Ik ken hem al een aantal jaren en ik vind hem ontzettend leuk. Hij is een geweldige persoonlijkheid in onze sport. Hij combineert volwassenheid met een ongelofelijke snelheid en hij beschikt over alle middelen om in 2020 mee te strijden om de wereldtitel. Dus wat is een betere manier om het zeventigste jubileum van zowel de F1 als Autosport te vieren?”

De Autosport International is al jaren hét evenement voor racefans en professionals. Het evenement is twee dagen lang bestemd voor mensen uit de industrie, waarna fans ook nog eens twee dagen de mooiste machines mogen bewonderen.

