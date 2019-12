Eindrapport Carlos Sainz: Onbetwiste kampioen van de B-klasse

Carlos Sainz in het F1-seizoen 2019:

Positie in het kampioenschap: 6

Aantal WK-punten: 96

Beste resultaat: 3e plaats (Brazilië)

Rapportcijfer: 8,3*

Na het vertrek van Fernando Alonso aan het eind van 2018 haalde McLaren opnieuw een Spaanse coureur binnen. Na een omzwerving van Toro Rosso naar Renault werd Carlos Sainz aangetrokken als de nieuwe leider van het team. De 25-jarige coureur, die in 2019 zijn vijfde volledige F1-seizoen afwerkte, voelt zich in die rol als een vis in het water. De Madrileen nam de renstal mee op sleeptouw richting de felbegeerde vierde plaats bij de constructeurs. Daarmee versloeg hij oud-werkgever Renault overtuigend.

Ondanks dat hij gedurende het seizoen twee mindere fases meemaakte met drie achtereenvolgende non-scores in Australië, Bahrein en China en eenzelfde reeks herhaalde na de zomerstop in België, Italië en Singapore, deed Sainz wat er van hem verwacht werd in de strijd om de wereldtitel voor B-teams. Sainz toonde zijn klasse door in de andere races vaak in de punten te eindigen en dan ook nog vaak – relatief – kort achter de topteams. De kers op de taart voor Sainz was een dikverdiende podiumfinish in Brazilië, al moest hij wel tot enkele uren na de race wachten voordat hij de daarbij horende trofee daadwerkelijk in ontvangst mocht nemen. De achterstand op de vijfde plaats van Sebastian Vettel was uiteindelijk ruim 150 punten, maar het behoeft weinig uitleg dat dit vertekende beeld aangewakkerd is door de enorme kloof tussen de drie topteams en de rest. Bij McLaren hoopt men deze marge in de komende jaren te verkleinen en weer mee te doen aan het front.

Met de 25-jarige Sainz achter het stuur heeft McLaren in ieder geval een coureur waarmee het jaren vooruit kan. De jeugdige line-up valt in de smaak binnen het team en dat kwam de prestaties alleen maar ten goede. Sainz werkte zijn beste F1-seizoen af en heeft ook de perceptie rond zijn persoon in positieve zin kunnen veranderen. Werd hij een paar jaar geleden – toen hij teamgenoot was van Max Verstappen – nog door bepaalde media weggezet als aartsvijand van Nederland, hebben zijn prestaties er in 2019 aan bijgedragen dat hij eindelijk eerlijk op waarde geschat kan worden. Sainz stelde zich op als een goede teamgenoot voor zijn jongere collega Lando Norris. De twee vullen elkaar goed aan en dat heeft ervoor gezorgd dat er na de jarenlange misère weer een goede sfeer hangt bij McLaren.

*Het rapportcijfer is het gemiddelde van de beoordeling van de vier Formule 1-redacteuren van Motorsport.com Nederland.

Erwin Jaeggi: 8,5

Filip Cleeren: 8,0

Ronald Vording: 8,5

Mark Bremer: 8,5