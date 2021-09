Hoe moet het nu verder met Formule 1’s sprintrace-experiment?

Hoewel het nieuwe er in Monza wel aardig af was, had het verloop van de sprintkwalificatie tijdens het Grand Prix-weekend in Italië wel de nodige gevolgen. Zo raakte Lewis Hamilton zijn plekje op de eerste startrij kwijt door een beroerde start van de sprintkwalificatie, maar konden de beide McLaren-rijders juist profiteren door een plekje winst te boeken, met alle gevolgen van dien op zondag.

Formule 1’s sportief directeur Ross Brawn heeft altijd al gezegd dat de sprintkwalificatie niet als een opzichzelfstaande race beschouwd moet worden, maar dat er vooral gekeken moet worden naar de impact van de korte race op de rest van het weekend. We zullen nooit weten hoe de zondag in Monza verlopen zou zijn zonder sprintkwalificatie. Het stelde Daniel Ricciardo echter wel in de gelegenheid om op zondag vanaf de eerste startrij de leiding te pakken en daarmee de basis te leggen voor een overwinning waar weinigen vooraf rekening mee hadden gehouden. Ook zorgde het ervoor dat Lewis Hamilton na de gridstraf van teamgenoot Valtteri Bottas niet zomaar de pole-position in handen kreeg, waardoor de Brit alles behalve een gemakkelijke zondag kreeg.

Voorbarige conclusies

Na twee van de drie geplande Grand Prix-weekenden met een sprintrace wordt her en der al de balans opgemaakt, al blijft Brawn erop hameren dat eerst het verloop van het derde ‘sprintweekend’ in Brazilië afgewacht moet worden voordat er een definitief oordeel over het experiment kan worden geveld. Het circuit van Interlagos biedt op papier meer inhaalmogelijkheden en zou daarmee in theorie tot een leukere mini-race op zaterdag moeten leiden, maar heeft de sport na Silverstone en Monza al zijn conclusie getrokken?

FIA-president Jean Todt en Mercedes-teambaas Toto Wolff hebben al openlijk hun twijfels geuit over het concept en hebben de oproep van Brawn om het derde weekend in Brazilië af te wachten genegeerd. Anderen staat er iets positiever tegenover. Zo is McLaren CEO Zak Brown – wellicht geholpen door de 1-2 van zijn team in Monza - wel bereid om te wachten met het trekken van een definitieve conclusie: “We moeten doen wat we al van plan waren, en dat is het experimenteren met drie races”, aldus Brown. “We moeten ervan leren, zien hoe we erover denken en wat er anders kan. Moeten we bijvoorbeeld pitstops invoeren, moeten ze langer worden, of juist korter? Ik denk dat we het drie races aan moeten zien en dan een oordeel moeten vellen. Ik vond Silverstone heel erg goed, deze was iets minder spannend al husselde het wel de grid enigszins door elkaar. We zullen zien wat we in Brazilië krijgen.”

Valtteri Bottas, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Lando Norris, McLaren MCL35M, en de rest van het veld bij de start Foto: Jerry Andre / Motorsport Images

Brown krijgt bijval van Alpine F1-directeur Marcin Budkowski: “We hebben er twee gehad, laten we er in ieder geval drie proberen en het dan in de winter beoordelen. Er zijn goede en slechte punten. Het positieve is dat er nu verspreid over drie dagen iets gebeurd dat echt betekenis heeft, of het nu een kwalificatie of een race is. Er is altijd een verhaal wanneer je auto’s de baan opstuurt om ze te laten kwalificeren of om ze tegen elkaar te laten racen. Niet elke race is spectaculair en ook niet elke sprintrace zal vol spektakel zitten.”

“Er was twee ronden lang een beetje actie te zien, maar daarna gebeurde er niets”, belicht Budkowski de negatieve kant van de sprintrace in Italië. “Het probleem van een sprint is dat er geen strategie speelt, geen bandenwissels, geen verschil tussen de prestaties van de banden, tenzij je uiteenlopende keuzes hebt. Het format leent zich minder goed voor een enerverende race. Tegelijkertijd is het ook de Formule 1. Er zullen saaie sprints zijn, evenals er saaie races zijn.”

Wijziging van het huidige format

Hoewel er nog een sprintrace moet volgen in Brazilië wordt er in de paddock al volop besproken hoe de sprintraces verbeterd kunnen worden in 2022. Ondanks de kritiek lijkt de Formule 1 het concept van een kortere race eerder in het Grand Prix-weekend namelijk wel te willen behouden. Het scenario van een sprintrace op zaterdag met een omgekeerde startgrid, die echter niet van invloed zal zijn op de startposities van de ‘hoofdrace’ op zondag, lijkt op dit moment het concept dat op de meeste steun kan rekenen. Ook Brawn heeft deze variant al bestempeld als een serieuze mogelijkheid. Het lijkt erop te wijzen dat de Formule 1 nu al heeft besloten dat de sprintopzet in de huidige vorm niet de juiste is en dat het concept voor volgend jaar flink op de schop moet.

“We hebben na Silverstone een bijeenkomst gehad met de coureurs. Ik moet zeggen dat ze toen heel positief waren”, vertelt Brawn. “Het klopt dat sommige rijders vinden dat er meer beloning moet zijn voor de sprintrace, dat er meer op het spel moet staan. Het is het overwegen waard om er een opzichzelfstaande race van te maken, dus een kwalificatie op vrijdag, de race op zondag en op zaterdag een losstaande race waarin wat te verdienen valt en er ook iets meer risico is. We moeten ons er tegelijkertijd echter ook van bewust zijn dat we geen gimmicks willen. We willen geen kannibalisatie of aantasting van de integriteit. Het is dus een dunne lijn om op te balanceren, maar het biedt zeker perspectief.”

“In zekere zin hebben we onszelf met een flinke uitdaging opgezadeld. We zien namelijk de potentie van deze sprintrace, maar hoe gieten we het in het klassieke Grand Prix-weekend en zorgen we ervoor dat we niet het hele evenement kannibaliseren? We zien nu echter veel meer betrokkenheid van de fans op vrijdag, dus dat is positief. Dat willen we niet verliezen, maar we willen ook niet te ver gaan en daarmee mensen weer afweren.”

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12, Valtteri Bottas, Mercedes W12, Charles Leclerc, Ferrari SF21, en de rest van het veld tijdens de start van de sprintkwalificatie Foto: JEP / Motorsport Images

Hoewel een sprintrace op zaterdag met een omgekeerde startvolgorde dus niet van invloed zou zijn op de startopstelling van de Grand Prix op zondag, zou deze race wel van invloed zijn op het kampioenschap. Als beloning zouden er op zaterdag namelijk wel punten te verdienen zijn: “Om te zorgen dat de coureurs er echt voor gaan vechten moet er wel een degelijke beloning te verdienen zijn”, vervolgt Brawn. “Je wilt een gevecht tussen de mannen vooraan. Als je de coureurs die doorgaans vooraan rijden iets naar achteren verplaatst, vechten ze ook tegen elkaar. We hebben het hier niet over een loterij of een willekeurige volgorde, maar over iets dat echt van toegevoegde waarde zou zijn voor het evenement.”

Voor of tegen een omgekeerde startopstelling?

Daarmee zijn we aanbeland bij de reversed grids. Een gevoelig onderwerp in de Formule 1 dat uit verschillende hoeken op flink wat kritiek kan rekenen: “Ik ben nooit een fan geweest van een omgekeerde startgrid”, vertelt Williams-teambaas Jost Capito. “Ik ben geen voorstander van het feit dat diegene die het beste zijn werk doet, bestraft wordt omdat hij het zo goed doet. Ik ben dan ook volledig tegen dit soort oplossingen.”

Het idee van een omgekeerde startopstelling op zaterdag die niet van invloed is op de race van zondag kan wel al op meer positieve reacties rekenen: “Als het een omgekeerde startgrid is die iets betekent voor het kampioenschap, dan ben ik er geen fan van. Zelfs niet in de lagere klassen”, aldus Lando Norris, die daarmee ook onder andere wijst naar de huidige opzet van de raceweekenden in de Formule 2 en Formule 3. “Maar als het gewoon iets leuks is voor de fans, dan is het tof. Zo lang het maar niet van invloed is op de zondag, dat is het belangrijkste. Op die manier heb je nog steeds de voornaamste focus op de zondag. Het levert de teams en coureurs wat meer uitdaging op, maar dat kunnen we dan opzij schuiven voor zondag. Het zorgt alleen voor wat meer spektakel ertussenin op zaterdag. Zolang het maar van elkaar gescheiden blijft.”

Ook Budkowski heeft wel oren naar een sprintrace met een omgekeerde startvolgorde, zo lang het maar op de juiste manier wordt gedaan. “Er zijn een hoop ideeën. De omgekeerde startgrid is nooit heel populair geweest in de Formule 1 omdat het heel kunstmatig aanvoelt. Met de nieuwe reglementen is de kans op close racing echter groter. Ook de kans op kleinere verschillen op de grid en een toename van het aantal inhaalacties is groter. Is het dan nog wel nodig om de show spannender te maken? Misschien zal het niet meteen volgend jaar al het geval zijn omdat nieuwe reglementen in het begin vaak juist voor grotere onderlinge verschillen zorgen. Ik ben echter niet tegen omgekeerde startopstellingen, omdat het er dan niet alleen op aankomt wie het snelste is, maar ook op wie het beste kan inhalen.”

“Wat is de juiste formule, zonder dat het kunstmatig wordt? Als je een omgekeerde startopstelling doet voor een race over vijftien rondjes, geef je de jongens die achteraan moeten starten dan wel een eerlijke kans? Of wil je een omgekeerde grid voor een volledige race? Dat is in strijd met wat de Formule 1 altijd al heeft gedaan, dus op papier lijkt het niet heel interessant maar laten we een idee waarmee we het goed kunnen aanpakken nog niet helemaal afschieten.”

De Medical car volgt terwijl Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, and Lewis Hamilton, Mercedes W12, leiden Foto: Andy Hone / Motorsport Images

Ferrari’s Mattia Binotto is een van de weinige teambazen die wel volledig achter het idee van een reversed grid staat: “Het levert meer spektakel op. Aan het begin van deze hele discussie over een mini-race was Ferrari de partij die het idee voor de omgekeerde startvolgorde voorstelde”, aldus Binotto. “Ongeacht je positie levert het namelijk meer spektakel op. Dat is belangrijk voor de fans en het vermaak dat de Formule 1 levert.”

Het is aan de fans

Uiteindelijk staat echter niet de wil van de teams en coureurs voorop, maar is het vooral van belang wat de fans willen. Een blik op de sociale media leert dat die niet bepaald een voorstander zijn van de huidige opzet van de sprintraces: “De fans moeten bepalen of de huidige opzet een verbetering is, of juist niet en dat er iets aan gedaan moet worden”, aldus Capito. “Het is niet aan de coureurs, het is niet aan de teams, het is aan de fans. Als de fans het leuk vinden en het vaker willen zien, dan moet dat geregeld worden. Of wij het zelf nou leuk vinden of niet. Voor ons is het prima, het hangt af van de fans. Zij zouden uiteindelijk de bepalende stem moeten krijgen.”