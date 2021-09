Mercedes “beter voorbereid” op mogelijke interne spanningen

Sinds de komst van Valtteri Bottas in 2017 heeft Mercedes intern eigenlijk geen grote problemen gehad. De Fin werd sinds zijn komst vrij consistent verslagen door Lewis Hamilton, die de afgelopen vier jaar wereldkampioen werd en dit jaar ook weer meedoet om de wereldtitel. Komend jaar moet Bottas echter plaatsmaken voor de komst van George Russell. De 23-jarige coureur staat bekend als groot talent en zou Hamilton op papier het leven zuur moeten kunnen maken. En dus gaan de gedachten automatisch terug naar de periode tussen 2013 en 2016, toen Hamilton een team vormde met Nico Rosberg. Die combinatie leverde de nodige spanningen op, zowel op als naast de baan.

Dat zou na de komst van Russell opnieuw kunnen gebeuren, hoewel Hamilton al aangaf niet bang te zijn voor een herhaling van de situatie met Rosberg. Mocht het onverhoopt toch gebeuren, dan verwacht teambaas Toto Wolff dat Mercedes nu beter gepositioneerd is om ermee om te gaan. “De situatie met Nico en Lewis werd ook sterk beïnvloed door historie waarvan wij niets wisten of begrepen. En er zijn veel lessen die we kunnen leren van situaties waarbij het niet functioneerde, zoals met Alonso en Hamilton”, zei Wolff. “Ik denk dat we beter zijn uitgerust en beter zijn voorbereid, bovendien zijn we een team met een heel sterke band. We weten wat we aan Lewis hebben en we zullen onze relatie altijd beschermen. Tegelijkertijd weten we ook dat George veel potentie heeft. George zal goed landen in het team, daar twijfel ik niet over.”

Volgens Hamilton zorgt de werkwijze van Mercedes ervoor dat de coureurs in harmonie kunnen samenwerken en hij twijfelt er niet aan dat dit zo blijft na de komst van Russell. Wolff benadrukt dat er niet getornd wordt aan de werkwijze en vertrouwt er dus ook op dat de situatie bij de fabrieksformatie goed blijft. “Ik weet niet zeker of een team harmonie moet hebben. Ik denk dat we binnen het team respect moeten hebben voor hoe we met elkaar omgaan, dat is in het belang van het succes van de rijders en het team. We moeten proberen die doelstellingen op elkaar af te stemmen. We hebben het in het verleden goed gedaan en ik twijfel er niet aan dat we op precies die manier zullen doorgaan.”

Video: Rosberg bespreekt de promotie van Russell en de vraag of 'een 2016-scenario' dreigt