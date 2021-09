Williams-coureur George Russell zal naar verwachting op korte termijn worden aangekondigd als vervanger van Valtteri Bottas bij Mercedes. De Fin kwam in 2017 bij Mercedes, als opvolger van Nico Rosberg die direct na zijn wereldtitel van 2016 besloot de Formule 1 vaarwel te zeggen. Waar Rosberg en Lewis Hamilton regelmatig op en naast de baan met elkaar clashten, is de relatie tussen Bottas en Hamilton altijd een stuk minder gespannen geweest. De twee coureurs leidden Mercedes in de afgelopen vier jaar in goede harmonie naar vier constructeurstitels en Hamilton werd in die vier seizoenen ook individueel kampioen.

De eventuele komst van het aanstormende talent Russell zou wel eens voor een radicale verandering van de dynamiek in het team kunnen zorgen. Zo verwacht Max Verstappen dat Russell het Hamilton weleens moeilijk zou kunnen maken en verwacht Rosberg een verhit duel bij Mercedes. Hamilton zelf maakt zich echter geen zorgen over een mogelijke samenwerking met uitdager Russell. “Ik denk dat George een ongelooflijk getalenteerde coureur is. Hij is bescheiden, hij heeft een geweldige aanpak. Natuurlijk helpt het dat hij Brits is, denk ik, als het gaat om communicatie”, aldus de zevenvoudig wereldkampioen. “Op dit moment moet ik natuurlijk heel erg mijn teamgenoot steunen, dus daarom steun ik Valtteri altijd, want we hebben op dit moment een klus te klaren. Geen van ons beiden kan het teamkampioenschap alleen winnen. [Maar] George is de toekomst, hij is een van de mannen van de toekomst van de sport. Ik denk dat hij tot nu toe al heeft laten zien ongelooflijk te rijden, en ik weet zeker dat hij zal blijven groeien.”

Waar Hamilton dit seizoen vooral moet zien af te rekenen met Verstappen, wacht met de komst van Russell naar Mercedes een nieuwe uitdaging, namelijk een nieuw gevecht binnen het team. “Ik heb tegen een aantal geweldige coureurs als teamgenoten geracet. In mijn rookiejaar naast Fernando, dus ik heb niet echt het gevoel dat ik iets te bewijzen heb”, zegt Hamilton, die aangeeft niet meer dezelfde coureur als voorheen te zijn. “Ik ben in een ander stadium in mijn leven. Ik ben opgewonden om de jonkies te zien opkomen. Er zullen dingen zijn die we van elkaar kunnen leren. Ik denk dat het belangrijk is dat het respect er altijd is en communicatie zal daar de kern van zijn. We hebben een geweldige instelling bij ons team, wat betreft de moraal en hoe het team de twee coureurs omarmt. Dat is waarom we harmonie hebben in ons team. Ik denk dat we zo veel beter voorbereid zijn dan in voorgaande jaren. Dus het baart me niet echt zorgen.”