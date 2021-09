Wolff vooralsnog niet enthousiast over sprintraces in F1

De Formule 1 experimenteert dit jaar bij drie GP’s met een sprintrace op zaterdag. Nadat de koningsklasse de alternatieve opzet in Silverstone voor het eerst had geprobeerd, vond afgelopen weekend in Monza de tweede proef plaats. Later dit jaar wordt in Brazilië voor de derde en laatste keer dit jaar een sprintkwalificatie - zoals deze sessie ook wel wordt genoemd - gehouden, als is het op dit moment nog onzeker of de race op Interlagos überhaupt doorgaat.

Wolff is na de tweede proef in Italië nog niet echt enthousiast over de sprintrace. “Allereerst is het voor iedereen nog wat verwarrend. Ik weet niet hoe met jullie is, maar ik vergeet steeds welke sessie wanneer is”, zegt de Oostenrijker. “Ik ben van mening dat het format met de sprintrace op dit moment te weinig extra’s oplevert, doordat niemand bereid is om serieuze risico’s te nemen. Er staan te weinig punten op het spel. Die zijn het risico van een mindere race op zondag, wanneer er tot en met de tiende plaats punten worden gegeven, niet waard.”

Net als in Silverstone draaide het tijdens de sprintrace in Monza vooral om de start en de eerste ronde. Daarna stabiliseerde de wedstrijd al gauw en werd er nauwelijks nog ingehaald. “Dat komt op de eerste plaats doordat het in het algemeen erg lastig is om in te halen, doordat de snelheden op de rechte stukken redelijk gelijk waren, maar daarnaast is niemand bereid om risico te nemen. Zelfs niet bij de eerste chicane”, constateert de teambaas van Mercedes.

Wolff vindt het prima dat er in Brazilië nog een derde proef plaatsvindt, maar gelooft niet dat de sprintraces zoals we die dit jaar hebben, volgend jaar weer gehouden worden. “Laten we het in Brazilië nog eens proberen en kijken of we dan iets anders te zien krijgen”, aldus Wolff. “Het is goed om dit experiment te hebben, maar ik vind het persoonlijk - en die mening wordt gedeeld door de engineers hier - vlees noch vis. De sprintraces waren het proberen waard, maar ik ben er niet zo zeker van dat we ze moeten houden.”