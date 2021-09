Tost: Nooit over contractverlenging Tsunoda getwijfeld

AlphaTauri maakte vorige week in de aanloop naar de thuisrace van het team in Monza bekend dat het volgend jaar vasthoudt aan een ongewijzigde line-up. Pierre Gasly zal opnieuw als vaandeldrager fungeren, terwijl Yuki Tsunoda in 2022 aan zijn tweede seizoen in de Formule 1 mag beginnen. Vanwege zijn nogal wisselvallige eerste seizoenshelft gaf de Japanner zelf eerlijk toe dat de contractverlenging voor hemzelf als een verrassing kwam, maar volgens teambaas Franz Tost was een tweede seizoen voor de 21-jarige Japanner altijd al een zekerheid.

Op de vraag of er binnen AlphaTauri lang is getwijfeld over de contractverlenging van Tsunoda antwoordde Tost: “Ik heb er persoonlijk niet over getwijfeld. Tegenwoordig moet je een rookie namelijk wat tijd gunnen wanneer je hem in de Formule 1 zet. De sport is zo complex, het is zo lastig dat je niet mag verwachten dat een jonge coureur de ervaren mannen meteen de weg wijst. Tot dusver heeft Yuki het redelijk goed gedaan. Hij is snel, is in Hongarije zesde geworden en eindigde zijn allereerste race in Bahrein meteen op de negende plaats.”

Tegenover de reeks puntenfinishes heeft Tsunoda ook al een flink aantal keren kennisgemaakt met de muur, maar dat hoort er volgens Tost bij: “Natuurlijk heeft hij al wat crashes gehad, maar ik zeg altijd dat de crashperiode hoort bij het leerproces. Hoe kan iemand de limiet opzoeken als hij niet mag crashen? Ik hoop wel dat die crashperiode nu ten einde is.”

Tsunoda staat lastig restant van het seizoen te wachten

Met een opeenstapeling van circuits waar Tsunoda nog niet eerder heeft geracet wordt het er in de tweede seizoenshelft bepaald niet gemakkelijker op voor de debutant, maar de Japanner heeft met Pierre Gasly wel een ervaren teamgenoot om van te leren: “De tweede seizoenshelft wordt niet gemakkelijk”, vervolgt Tost. “Al die jonge rijders kennen Amerika, Mexico en Sao Paulo niet. Hetzelfde geldt voor Turkije, terwijl Saudi-Arabië voor iedereen nieuw is. Er ligt dus een hoop werk op ons te wachten om hem op snelheid te krijgen. Maar hij kan veel leren van Pierre, die tegenwoordig een van de snelste rijders op de grid is. Hij kan de data vergelijken en met zijn talent moet hij het gat denk ik vrij snel kunnen dichten.”

De relatief vroege contractverlenging voor Tsunoda betekent dat de Japanner de rest van het seizoen met iets minder druk op zijn schouders kan rijden. Tost hoopt dat het een extra steuntje in de rug zal zijn voor Tsunoda: “Het helpt natuurlijk wel, omdat hij nu weet dat hij bij het team blijft”, vervolgt de teambaas. “Zoals ik eerder al zei wordt de tweede seizoenshelft niet gemakkelijk voor hem met al die nieuwe circuits. Desondanks wordt hij zelf wel steeds beter. Daarmee groeit ook zijn zelfvertrouwen. Als je crasht in de Formule 1 gebeurt dat altijd met een hogere snelheid, dus het is niet zo makkelijk om dat zomaar van je af te schudden, maar ik denk wel dat Yuki het in zich heeft om meer zelfvertrouwen te krijgen. Hoe meer kilometers hij maakt, hoe beter.”