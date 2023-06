Hoe Haas de Formule 1 overleefde en uitzondering op de regel werd

Haas is het jongste team op de F1-grid maar mocht onlangs in Monaco al haar 150e Grand Prix-deelname vieren. Het Amerikaanse team, dat in 2016 op de grid verscheen, is eigenlijk vanaf dag één competitief geweest in de koningsklasse. Na een aantal teleurstellende jaren heeft Haas in het nieuwe tijdperk F1-bolides het licht weer gevonden en kan het team onder leiding van Guenther Steiner eindelijk weer met enige regelmaat in de punten eindigen.

Wat Haas zo bijzonder maakt is dat het als één van de weinige echte nieuwkomers in de Formule 1 wel weet te overleven. Er zijn de laatste decennia genoeg voorbeelden te noemen van nieuwkomers die dat niet zijn gelukt, zoals Lotus/Caterham, Virgin/Marussia, HRT, Toyota en Super Aguri. Andere namen zoals Mercedes en Aston Martin staan ook nog niet zo lang op de grid, maar hun roots dateren al uit jaren daarvoor doordat zij een reeds bestaand team overnamen.

Steiner dankt het succes aan teameigenaar Gene Haas. “Niks anders”, stelt de Italiaan. “Hij geloofde erin en ik denk dat we als teams zijnde het niet slecht hebben gedaan. Natuurlijk hielp het dat we in onze eerste race meteen punten scoorden, maar het ging ook om krediet opbouwen.” De rol van Steiner zelf kan ook niet onderbelicht blijven, aangezien hij veelvuldig heeft moeten inspringen om ervoor te zorgen dat Haas de stekker er niet uittrok. De verstandhouding tussen beide heren is dan ook een sleutel tot continuïteit geweest. “Ik zit al lang genoeg in de autosport”, gaat Steiner verder. “Als ik naar Gene zou gaan en zou zeggen ‘binnen de komende drie jaar zijn we wereldkampioen’, dat is gewoon niet realistisch. Als je mensen onrealistische verwachtingen geeft, worden ze ongelukkig. Ik was altijd realistisch en zei: ‘Als het je niet aanstaat wat ik tegen je zeg, laat het me dan weten en ik vertrek.’ Ik zal altijd mijn beste inschatting geven.”

Gene Haas, Eigenaar en Oprichter, Haas F1, Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Hoewel de zakken van het Amerikaanse team inmiddels goed gevuld zijn door onder andere hoofdsponsor MoneyGram, stonden de zaken er niet altijd goed voor. Het team heeft meerdere malen commerciële en financiële hoofdpijn gekregen door gedoe met hoofdsponsors, eerst het debacle met Rich Energy en vervolgens de verbanning van het uit Rusland komende Uralkali. “Dat was een moeilijke periode, maar het makkelijkste is om dan op te geven”, vertelt Steiner. “Veel mensen hadden ontzettend hard gewerkt om daar te komen, dus nu hadden we een hindernis op ons pad, laten we daar een oplossing voor zoeken. Ik deed het niet alleen, ik had een heleboel goede mensen om me heen die me hielpen, en we hebben het overleefd.”

Financiële opstekers

Sinds de intrede van het budgetplafond in 2021 hebben veel teams recordwinsten gedraaid. Steiner wijst dit ook aan als één van de redenen waarom het team overeind is gebleven. “Anders waren we hier niet meer geweest, want dan had het ook geen zin meer gehad. Niet alleen wij, maar ook andere teams. Waarom denk je dat teams nu zoveel meer waard zijn? Dat komt doordat je weet hoeveel je gaat spenderen. Het is niet meer zoals voorheen: Je koopt een F1-team en je weet niet of je tweehonderdmiljoen dollar gaat betalen, of een miljard dollar. Nu weet je dat wel.” De 58-jarige teambaas benoemt ook de herverdeling van het prijzengeld in het nieuwe Concorde Agreement. “Het is nu een stuk gunstiger voor de kleinere teams.”

De ster van de show

De populariteit van Haas is ook niet in de laatste plaats te danken aan de rol van Steiner in Netflix-serie Drive to Survive. De goudeerlijke Italiaan is omgevormd tot de ster van de show, mede dankzij een aantal vermakelijke scenes achter de schermen van Steiner. “Drive to Survive heeft F1 veel kijkers opgeleverd. Mijn rol heeft er helaas aan bijgedragen, dus ik voel me er niet top over!”, grapt de Zuid-Tiroler. “Maar ik schaam me er niet voor want het heeft de sport geholpen. Ik denk dat het Haas ook heeft geholpen, want veel mensen kennen ons als een team.”