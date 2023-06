De start van een nieuw tijdperk Formule 1-bolides is altijd een interessante tijd voor de techniekliefhebbers. Vanaf 2022 rijden de teams uit de koningsklasse met een nieuw concept, die meer gericht is op het creëren van downforce zonder dat daar veel vuile lucht door wordt gegenereerd. Voorheen leidde dit ertoe dat coureurs elkaar lastig konden volgen en inhalen op veel circuits nagenoeg onmogelijk was.

Oorspronkelijk hadden veel teams een aantal verschillende concepten bedacht voor de nieuwe reglementen, die zich zichtbaar vooral vertaalden in de sidepods van de auto’s. Zo kwam Mercedes met een opvallende zeropod-design [zie foto hieronder], terwijl Ferrari een soort badkuipconfiguratie had bedacht. Hoewel Ferrari initieel goed van start ging, blijkt anderhalf jaar later het concept van Red Bull toch de winnaar te zijn. De soort neerwaartse sidepod van het Oostenrijkse team is inmiddels door de meeste teams gekopieerd, en een blik naar de tussenstand in het kampioenschap verklapt wel waarom.

George Russell, Mercedes W13 Foto: Michael Potts / Motorsport Images

Ook Mercedes is eindelijk afgestapt van het niet hebben van sidepods, waardoor de auto een stuk beter bestuurbaar werd voor Lewis Hamilton en George Russell. Toch denkt Mercedes’ technisch directeur James Allison dat de sidepods niet het belangrijkste deel van de moderne F1-auto zijn. “Ik heb altijd gezegd, en dat zal ik blijven doen, dat de details van de sidepod niet de reden is dat Red Bull de rest verslaat, net als dat het niet de reden is dat Mercedes zoveel meer pace heeft gevonden. Het heeft gewoon niet zo’n hele belangrijke functie.”

Hoewel hij ontkent dat de sidepods de doorslaggevende factor is voor de dominantie van Red Bull, geeft de Brit wel toe dat het neerwaartse concept van het team van Max Verstappen de juiste is. “Het zal me verbazen als er een sidepod op de grid is dat geen neerwaartse sidepod is. Ze gebruiken dit concept al jaren, en ik verwacht dat ze dat nog wel even blijven doen.”

Belangrijk onderdeel voor het totaalplaatje

Dan Fallows, die dezelfde functie als Allison vervult bij concurrent Aston Martin, geeft ook toe dat de sidepods nog niet half zo belangrijk zijn als de vloer. Toch denkt de topman dat het een kritieke invloed heeft op de algehele performance van de auto. “Er bestaat geen twijfel over dat sidepods een essentiële flowvormende functie heeft”, zegt Fallows, die met zijn team ook het concept van zijn ex-werkgever Red Bull heeft overgenomen. “Dit onderdeel bepaalt de luchtstroom aan de achterkant van de auto, maar het laat ook de vloer beter functioneren. Hoewel het onderdeel zelf niet veel performance met zich meebrengt, helpt het de rest van auto wel degelijk. Het heeft dus een belangrijke functie op de auto”, aldus Fallows.