Fernando Alonso mag dan al wel bijna 42 jaar zijn, aan snelheid heeft de Spanjaard nog niet ingeboet. Zijn overstap naar Aston Martin is tot op heden een gouden zet geweest. In Baku en Spanje lukte het hem niet om het podium te bereiken, maar in Canada pakte hij zijn tweede tweede plek van 2023. De tweevoudig Formule 1-kampioen is tevens tevreden over de nieuwe onderdelen op de AMR23. Het F1-team bracht naar Montreal een herziene vloer en nieuwe sidepods mee. "Het was fantastisch om in Canada weer op het podium terug te keren. De nieuwe onderdelen op de auto lijken hun werk te doen. In Oostenrijk gaan we verder met het verfijnen van de afstelling", zegt de Aston Martin-coureur.

De eerstvolgende halte op de F1-kalender is namelijk de Red Bull Ring. De baan in Spielberg is niet al te lang, maar wel heel snel: "Dit levert normaal gesproken leuke races en inhaalmogelijkheden op", vervolgt Alonso, wiens beste resultaat in Oostenrijk nog steeds de vijfde plek uit 2014 is. "Je moet wel voorzichtig zijn met de uitloopstroken. Door de hoge kerbstones is het zaak schade te voorkomen. Ik ben benieuwd wat ik er voor elkaar kan krijgen."

Terwijl Alonso het ene naar het andere podium pakt, eindigt teamgenoot Lance Stroll vaak ver achter de Spanjaard. Hierdoor is Mercedes het Britse raceteam voorbij gegaan in het kampioenschap, al is het verschil met slechts dertien punten minimaal. Toch wil de man uit Oviedo maar een ding en dat is het Duitse merk weer passeren. "Het doel is om de huidige vorm te behouden en zoveel mogelijk punten te scoren om de tweede plaats in het constructeurskampioenschap terug te pakken", besluit hij.