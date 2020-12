Historie: de Formule 1 rond de jaarwisseling

In 1953 bijvoorbeeld stond men al op 18 januari op de grid, in Argentinië. De reden? In Europa kon er in de wintermaanden niet geracet worden, maar op het zuidelijk halfrond lag dat natuurlijk wat anders. Waarom zou je de grauwe winter in Engeland of Italië doorbrengen terwijl je aan de andere kant van de wereld in het zonnetje al wat kon racen?

Van Buenos Aires naar East London

Jarenlang trokken de teams en coureurs naar het Autódromo de Buenos Aires Oscar y Juan Gálvez om pas weer eind mei in Monaco het Europese F1-seizoen op te pakken. Eind jaren vijftig verdween met het afscheid van de Argentijnse volksheld Juan Manuel Fangio ook de Grand Prix in dat land van de kalender en even leek het er op dat de coureurs gewoon weer hun winters in koud Europa moesten doorbrengen.

Maar toen ontdekten de Europeanen de levendige Zuid-Afrikaanse racecultuur. Op Tweede Kerstdag 1961 deed een aantal F1-coureurs op uitnodiging mee aan de Zuid-Afrikaanse Grand Prix. De race op het Prince George Circuit telde niet mee voor het wereldkampioenschap en werd gewonnen door Jim Clark. De Formule 1 had de smaak te pakken en vanaf 1962 werd de Grand Prix van Zuid-Afrika aan de officiële F1-kalender toegevoegd. De eerste echte Zuid-Afrikaanse GP werd op 29 december 1962 verreden. Winnaar werd Graham Hill die daarmee ook de wereldtitel veiligstelde.

Grand Prix tijdens jaarwisseling

Een jaar later – in 1963 – streek het circus wederom neer in East London, ditmaal werd de Grand Prix op 28 december verreden. Clark was al kampioen, maar dat weerhield hem er niet van om de race te winnen. Ook eind 1964 toog de Formule 1 naar Zuid-Afrika. Dit keer echter niet voor de afsluiting van het seizoen ’64, maar voor de openingsrace van 1965. De eerste vrije training vond plaats op 29 december 1964, de Grand Prix zelf werd verreden op 1 januari 1965. Opnieuw was Clark ongenaakbaar.

De Grand Prix van Zuid-Afrika van 1966 stond niet op de officiële F1-kalender, maar een aantal Europese F1-coureurs en -teams gaf toch acte de présence. Het zou de laatste keer zijn dat de Formule 1 Prince George aandeed. Vanaf begin 1967 verhuisde het evenement – dit keer wel weer als onderdeel van het WK – naar Kyalami. Op 2 januari 1967 won de Mexicaanse coureur Pedro Rodriguez en een jaar later was er – op 1 januari 1968 – nieuw succes voor Clark.

Terug naar Zuid-Amerika

Ook in de drie seizoenen daarop was Kyalami de openingsrace van het seizoen, maar niet meer zo vroeg in het jaar. Pas met de terugkeer van de Argentijnse en Braziliaanse Grand Prix in de jaren zeventig – in de hoogtijdagen van coureurs als Emerson Fittipaldi en Carlos Reutemann – werd er weer in januari geopend. De Zuid-Amerikanen behielden de vroege seizoensstart tot en met 1980, waarna Kyalami het stokje in 1982 nog één keer zo vroeg in het jaar overnam. Winnaar van de Zuid-Afrikaanse Grand Prix op 23 januari 1982 werd Alain Prost.

Sindsdien hebben we geen seizoensstarts meer gehad in de eerste twee maanden van het jaar: de vroegste ouverture na de millenniumwisseling was in 2002, toen het seizoen al op 3 maart in Melbourne begon. Dit keer duurt het wat langer, maar het aftellen is begonnen: nog tachtig dagen te gaan.