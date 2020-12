Om de ideale startopstelling van het voorbije seizoen te bepalen, hebben we ervoor gekozen om zo dicht mogelijk bij de daadwerkelijke prestaties van de coureurs te blijven. Dat houdt in dat we dus niet naar de positie op de grid van de zeventien Grands Prix hebben gekeken, maar naar de resultaten zonder eventuele gridstraffen. Het is echter geen exacte wetenschap: als een coureur weet dat hij een gridstraf krijgt, benadert hij een kwalificatie mogelijk met een andere afstelling en een andere mindset. Soms wordt slechts één run gereden, soms helemaal geen (zoals Sergio Perez in Abu Dhabi). Dat kan invloed hebben op het uiteindelijke resultaat.

Ter verdere opheldering: wanneer een coureur in Q1 geen tijd heeft genoteerd, om welke reden dan ook, hebben we dit niet meegeteld bij het bepalen van de gemiddelde startpositie. Hij is immers niet officieel geklasseerd. Als een rijder in Q2 of Q3 geen tijd noteerde, heeft hij wel een officiële startpositie en daarom is dat wel meegenomen. Hoewel het vooral een aardige statistische oefening blijft, geeft het wel een aardig beeld van de krachtsverhoudingen gedurende het gehele seizoen.

Gemiddelde startopstelling F1-seizoen 2020: