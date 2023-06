Heineken en Formule 1 sluiten nieuwe meerjarige deal

Heineken is sinds 2016 actief als Global Partner van de Formule 1. Het biermerk was zichtbaar op sponsorborden langs het circuit en was meerdere malen per seizoen titelsponsor van een Grand Prix. Ook naast de baan organiseerde Heineken veel activiteiten om de fans te vermaken. Zo werden regelmatig top-DJ’s ingeschakeld om de feestende massa te vermaken.

Ook in de komende jaren gaat de samenwerking tussen Heineken en de Formule 1 verder. De brouwer gebruikt het wereldwijde platform van F1 om haar 0.0-producten te promoten. Daarnaast zal Heineken titelsponsor zijn van de Grand Prix van Las Vegas 2023. F1 CEO Stefano Domenicali: “Sinds de start van onze samenwerking in 2016 is Heineken een geweldige partner geweest, met focus op het neerzetten van evenementen van wereldniveau voor al onze fans. Hier wordt het beste van sport en entertainment gecombineerd.”

Dolf van den Brink, CEO en voorzitter van Heineken: “De snel groeiende, continu veranderende fanbase van F1 was een van de vele redenen waarom we onze samenwerking verlengd hebben. Dit is een fantastische kans om fan experiences van wereldklasse te blijven aanbieden, terwijl we onze boodschap over verantwoord drinken uitdragen. De Heineken Silver Las Vegas Grand Prix later dit jaar belooft een hoogtepunt te worden. 2023 wordt het meest opwindende seizoen tot nu toe!”