Mercedes zet Mick Schumacher in W14 voor F1-bandentest

Mick Schumacher is sinds dit Formule 1-seizoen de officiële reservecoureur van Mercedes. De Duitser werd opgepikt nadat Haas hem eind 2022 aan de kant zette voor landgenoot Nico Hülkenberg. Toto Wolff was er vervolgens als de kippen bij om Schumacher binnen te halen als derde coureur. De 24-jarige coureur vervult eenzelfde rol bij McLaren. Valt Lewis Hamilton, George Russell, Lando Norris of Oscar Piastri uit, dan is Schumacher dus de rijder die de desbetreffende coureur vervangt. Hij brengt tevens tijd door in de simulator en is bij nagenoeg alle Grand Prix-weekenden aanwezig.

Tot op heden heeft de oud-Haas-coureur nog niet van de 2024-auto's mogen proeven. Hij had enige hoop om tijdens de wintertest in Bahrein meters te maken, maar uiteindelijk besloot het management om hem daar niet in te zetten. Schumacher heeft dus nog niet de kans gehad om de W14 aan de tand te voelen, maar daar komt komt verandering in. De jongeling stapt de woensdag na de Grand Prix van Spanje voor het eerst in de Duitse bolide voor een Pirelli-bandentest. Daarnaast gaat ook Ferrari twee dagen lang nieuw rubber van de Italiaanse bandenfabrikant testen.

Dit betekent dat er voor het eerst sinds 2012 weer een Schumacher in een Mercedes kruipt. Vader Michael Schumacher, die in F1 zeven wereldtitels bemachtigde, nam eind 2006 afscheid van Ferrari. In 2010 kondigde hij samen met Mercedes zijn terugkeer in de koningsklasse aan. Daar reed de F1-legende tot en met 2012, alvorens hij definitief afscheid nam en werd opgevolgd door Hamilton.