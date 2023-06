Red Bull-vloer kopiëren op basis van foto's? Marko: "Dat gaat niet zomaar"

De Grand Prix van Monaco kan techliefhebbers buitenkansjes opleveren en ook in dat opzicht stelde de tachtigste editie niet teleur. Na een crash komen de takelwagens eraan te pas, of zoals Toto Wolff met een lach zei: "Dan wordt het een act uit Cirque du Soleil." Zowel Mercedes als ook Red Bull Racing kunnen er na aflopen weekend over meepraten. Zo werd de aangepaste Mercedes-vloer zichtbaar na de schuiver van Lewis Hamilton in Mirabeau en gunde Sergio Perez fotografen tijdens de kwalificatie ook een uniek kijkje onder de Red Bull-vloer. Het is met de auto's die sinds 2022 worden gebruikt een stuk interessanter dan voordien. Zo wordt volgens teams nu ruim zestig procent van de totale hoeveelheid downforce onder de vloer gegenereerd en is inzicht in het grondeffect van een ander dus goud waard, zeker als dit het beste team van de grid betreft.

"Natuurlijk vinden we het niet leuk dat onze vloer te zien was", begint Helmut Marko dan ook tijdens een exclusief gesprek met Motorsport.com. Toch nuanceert hij enigszins wat andere teams met de foto's kunnen: "Oké, de vloer is heel erg belangrijk, maar als je niet alle andere delen van de auto en de achterliggende concepten hebt, dan is het nog niet zo makkelijk om de boel te kopiëren."

Daar komt bij dat het grondeffect zelf ook nogal nauw steekt. De achterliggende ideeën zijn onlosmakelijk verbonden met wat er op de foto's te zien is en die komen natuurlijk uit het brein van Adrian Newey. "Het is ook niet alleen de vloer. Die vloer moet bijvoorbeeld goed samenwerken met de voorvleugel en de achterkant van de auto", duidt Marko bijvoorbeeld op de manier waarop lucht van de voorkant naar de vloertunnels wordt gedirigeerd. "Het gaat om al die dingen samen en dat maakt het veel complexer dan alleen de vloer."

Zoals aangegeven was de RB19 niet de enige auto die afgelopen weekend in de lucht boven Monte Carlo hing. Mercedes overkwam hetzelfde, al grapt Marko daar over: "De Mercedes-auto hing nog veel langer in de lucht dan die van ons. Alleen was niemand daar zo in geïnteresseerd als dat ze in onze auto waren." Gevraagd of Marko zelf ook niet geïnteresseerd is in de Mercedes-vloer, lacht hij: "Nee!"

'Dit zijn zeker niet de eerste foto's van onderzijde vloer'

Christian Horner nuanceert het risico dat Red Bull loopt door de voorsprong eveneens. "Nou, allereerst is het erg onbeleefd om onder rokjes te kijken", grapt de Britse teambaas. "Foto's van de vloer worden in en rond de paddock altijd wel gemaakt. Iedereen heeft spionnen, dus geheime fotografen, in dienst die foto's proberen te maken als de auto nog in allerlei onderdelen ligt", duidt Horner op het opbouwen van de auto op donderdag. "Dat is heel gebruikelijk in de Formule 1, dus ik zou niet zeggen dat dit de eerste foto's zijn die er van een vloer zijn gemaakt. Het is misschien wel de eerste keer dit jaar dat er foto's worden gemaakt terwijl een auto is opgetakeld, maar naar deze kennis van de onderkant van de vloer streven teams altijd."

