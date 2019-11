Hamilton experimenteert samen met Mercedes voor 2020

De coureurstitel had Hamilton in de Verenigde Staten al opgeëist. Het constructeurskampioenschap was twee races daarvoor al binnengehaald met Mercedes. Zodoende stond er eigenlijk niets meer op het spel voor de Britse coureur, wat hem deed beslissen om iets meer met de set-up te spelen en de grenzen op te zoeken. In Brazilië sprak hij uit op deze manier alvast op zoek te gaan naar ideeën voor 2020, in Abu Dhabi verklaarde hij dat het tot dusver nog geen doorbraak heeft opgeleverd.

"Ik vond dat er een groot verschil zat tussen de harde en de zachte band en een groot verschil in eigenschappen tussen de set-ups", aldus Hamilton die beide sessies achter zijn teamgenoot Valtteri Bottas eindigde. "Ik pushte de auto een andere kant op in de laatste twee races om wat meer verkenningswerk te doen voor 2020. Je gaat daarin al snel te ver, maar ik blijf erbij in de hoop dat het iets oplevert voor volgend jaar. We weten al wat wel werkt en ik wil gewoon niet graag constant doen wat al bekend is. Ik probeer echt te kijken of ik de auto's en banden op een andere manier kan laten werken. Dat maakt het rijden grilliger en niet zo vloeiend als mijn eigen rijstijl."

De vrijdag was voor de 34-jarige coureur daardoor ongebruikelijk. Hij had moeite om in het ritme te komen op het Yas Marina Circuit. Bottas daarentegen ging vanaf het eerste moment al snel vergeleken met de rest van het veld. De experimentele set-ups maakten de sessies voor Hamilton lastiger, maar hij vond dat hij het moest uitproberen om te kijken of het hem in de toekomst een voordeel kon opleveren. "Ik hoop zeker dat ik hier iets mee win, door een paar verschillende middelen te gebruiken die ik in de loop van het jaar niet heb aangeraakt, omdat het voorheen nooit echt werkte. Ik zie het als voorbereidend denkwerk voor 2020. Ook al zal de auto van volgend jaar anders zijn, er zijn misschien nog steeds dingen die ik hieruit mee kan nemen."

Bottas zal de race op zondag achteraan beginnen vanwege een motorwissel, nadat hij op Interlagos uitviel met pech. Daardoor zijn beide coureurs op zoek naar andere afstellingen. "Ik wil me focussen op het optimaliseren van het racetempo, want wat ik ook doe in de kwalificatie morgen, ik start toch wel laatste", aldus de Fin. "Dat is de realiteit dit weekend en ik moet daarom vooral zoeken naar een goede afstelling voor de race."

