Slimmigheid van Red Bull: Infraroodcamera's voor 2020-bandentest

Voorafgaand aan de vrije trainingen werd op Red Bull-bolide van Albon twee minuscule cameraatjes gespot aan de linkerkant van de auto, vlak voor de sidepods van de RB15. Het doel daarvan is niet zozeer op de Grand Prix van Abu Dhabi gericht, als wel op de bandentest die daarna volgt op het Yas Marina Circuit, aanstaande dinsdag en woensdag.

Tijdens die testdagen worden namelijk de 2020-banden van Pirelli getest. Voor alle F1-teams betekent dat een behoorlijke sprong in het diepe. In Austin werden de banden voor het eerst getest, maar toonden coureurs en teams zich bepaald niet tevreden. Zo voelden de geleverde compounds volgens rijders 'nog slechter aan' dan het 2019-rubber.

Desondanks bestaat er een kans dat er volgend jaar wel 'gewoon' met de voorgestelde 2020-banden moet worden gereden. Enkel een stemming kan dat nog voorkomen, maar die moet worden gefaciliteerd door de FIA en is dus bepaald geen zekerheidje. Daardoor kiest Red Bull Racing alvast eieren voor haar geld. Om zoveel mogelijk informatie te verzamelen over de 2020-banden, hoe die zich gedragen en ook wat voor neveneffecten ze hebben op de rest van de auto staan de infraroodcameraatjes dit weekend en tijdens de daaropvolgende testdagen op de voorwielen gericht.

De reden dat Red Bull er dit weekend al mee rijdt, is tamelijk simpel: tussen de laatste Grand Prix en de Pirelli-testdagen mag men dergelijke noviteiten niet meer toevoegen aan de auto's. Teams moeten tijdens de bandentest immers rijden met een specificatie die al tijdens een raceweekend is gebruikt. Dit om te voorkomen dat F1-teams met een rijdend laboratorium op de proppen komen.

En dus moest Red Bull vooruit denken en de cameraatjes alvast vóór dit GP-weekend inzetten. Dit betekent ook dat het qua ontwerp nog belangrijker werd om de cameraatjes aerodynamisch zo optimaal mogelijk te integreren. Een verstoorde luchtstroom zou immers nadelig kunnen zijn voor de laatste Grand Prix van dit seizoen, waarin het nog wel gewoon om de knikkers gaat.

Waar aan de linkerkant van de auto twee cameraatjes zijn bevestigd om beelden van de voorband te maken, is er aan de rechterkant slechts één exemplaar zichtbaar. Zoals de onderstaande foto van Giorgio Piola duidelijk laat zien.

Met deze slimmigheid treedt Red Bull eigenlijk in de voetsporen van Mercedes. De Zuid-Duitsers reden vorig jaar met extra sensoren in Abu Dhabi. Hierdoor mochten ze die meetapparatuur ook tijdens de daaropvolgende bandentest inzetten en verzamelden ze waardevolle informatie over de 2019-banden van Pirelli. Red Bull heeft de boot destijds gemist, maar laat zich nog niet nogmaals de kaas van het brood eten. Dergelijke details kunnen immers van groot belang blijken voor Red Bulls titelaspiraties in 2020, zeker als de banden inderdaad een struikelblok blijken te vormen.

Met medewerking van Giorgio Piola en Franco Nugnes