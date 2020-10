Haas ontkracht overnamegeruchten: "Team staat niet te koop"

Afgelopen week doken er geruchten op dat teameigenaar Gene Haas een overnamebod had gekregen van Dmitry Mazepin, een Russische miljardair en de vader van F2-coureur Nikita Mazepin.

Mazepin senior was enkele jaren geleden ook al in de race om Force India over te nemen, maar dat team ging uiteindelijk in zee met Lawrence Stroll en werd Racing Point. De Rus zou echter zijn ambitie om ooit een eigen F1-team te bezitten niet hebben opgegeven. Daar het noodlijdende Williams al werd gefinancierd door de familie Latifi en in augustus werd overgenomen door Dorilton Capital, kwam Mazepin uit bij Haas.

Ook dat team heeft het niet gemakkelijk, hoewel de Amerikanen niet zozeer door financiële alswel sportieve malaise worden getroffen. Toch zou Mazepin een bod hebben gedaan, maar Haas ontkent dus dat het in de markt is. “Het team is niet te koop” luidt het korte, maar heldere statement aan Formula1news.

Mazepin zou een team willen kopen om – in navolging van Stroll en Latifi – zijn zoon Nikita een stoeltje in de Formule 1 te kunnen geven. Nikita Mazepin rijdt voor het tweede seizoen op rij in de Formule 2, vorig jaar was hij bij ART teamgenoot van Nyck de Vries. De 21-jarige coureur won dit jaar twee races en staat momenteel zesde in het F2-kampioenschap. Vorig jaar testte hij al eens voor Mercedes.