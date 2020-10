Na een drukke eerste fase met negen Grands Prix in elf weken tijd is het Formule 1-seizoen in wat rustiger vaarwater aanbeland. De teams en coureurs hebben iets meer tijd tussen de races om bij te tanken en de wagens verder te ontwikkelen. Na een weekend vrijaf komen de coureurs van 9 tot en met 11 oktober weer in actie. Ditmaal staat de Grand Prix van de Eifel op de Nürburgring op het programma.

De legendarische Duitse omloop stond oorspronkelijk helemaal niet op de kalender. Door de coronapandemie konden veel Grands Prix echter niet doorgaan. Om toch een aardig gevulde kalender te kunnen presenteren keek Formule 1-eigenaar Liberty Media naar eenmalige alternatieven. Eerder werd al een race afgewerkt op Mugello, komend weekend staat dus de Nürburgring op het programma. De omloop kon een veilig en goed alternatief bieden waardoor de race alsnog op de kalender werd opgenomen.

De laatste Formule 1-race op de Nürburgring vond plaats in 2013. In die jaren rouleerde het circuit met een ander Duits circuit: de Hockenheimring. Om het jaar mochten de banen een F1 GP organiseren. De winst ging dat jaar naar thuisrijder Sebastian Vettel in de Red Bull Racing-bolide. Kimi Raikkonen en Romain Grosjean maakten in de Lotussen het podium compleet.

Hoe laat begint de Formule 1 Grand Prix van de Eifel?

De Grand Prix van de Eifel op de Nürburgring vindt plaats op zondag 11 oktober 2020. Op vrijdag staan zoals gebruikelijk twee vrije trainingen van anderhalf uur gepland. De eerste vrije training begint om 11.00 uur, de tweede sessie start om 15.00 uur. Op zaterdag wordt er vanaf 12.00 uur nog een uurtje getraind voordat om 15.00 uur de kwalificatie van start gaat. Na een uur weten we wie er op pole-position mag vertrekken. De eerste Grand Prix van de Eifel uit de historie van de Formule 1 begint op zondagmiddag al om 14.10 uur. Dat is een uur eerder dan gebruikelijk.

Tijdschema F1 Grand Prix van de Eifel