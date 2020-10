Interview: Sainz kan wel lachen om grappen over Ferrari-overstap

Dat Ferrari het dit seizoen moeilijker zou krijgen als gevolg van de aangescherpte motorregels, lag in de lijn der verwachting, maar dat het merk uit Maranello het zo beroerd zou doen als in de afgelopen paar races, dat mag toch wel een verrassing heten. In het kampioenschap staat de trots van Italië slechts zesde; mocht Ferrari het seizoen ook op die plek afsluiten, dan is dat de slechtste eindklassering voor de Scuderia sinds 1980, toen Ferrari na een dramatisch seizoen als tiende eindigde in de stand.

Geregeld wordt dan ook de opmerking gemaakt dat Carlos Sainz Jr. nu wel spijt zal hebben van zijn deal bij Ferrari. Maar niets is minder waar. De coureur uit Madrid heeft al meermaals laten weten dat hij er alle vertrouwen in heeft dat het team er weer bovenop komt. En als het gaat om de vele grappen die er op social media worden gemaakt over zijn move naar Ferrari, daar kan hij wel om lachen, zo zegt hij in een interview met Motorsport.com. “Men mag hier zoveel om lachen als men wil, eerlijk waar”, reageert Sainz. “Ik vind enkele van de grappen zelf eigenlijk ook wel behoorlijk grappig. Maar goed, sommige mensen hebben iets te veel vrije tijd en dan komen ze met dit soort lollige dingen. Maar ik kan daar dus zelf wel om lachen. Niet dat die mensen gelijk hebben. Het zijn gewoon goede grappen. Zo zijn ze volgens mij ook bedoeld, dus prima.”

Sainz pakte een maand geleden in de chaotisch verlopen Grand Prix van Italië een sensationele tweede plaats. Het was zijn tweede podium in de Formule 1 na eind vorig jaar derde te zijn geworden in Brazilië. De Spanjaard kwam op Interlagos als vierde aan de finish, maar schoof een plek op door een tijdstraf voor Lewis Hamilton, die in de slotfase van de race Alexander Albon in de rondte had getikt. “Je eerste podium is altijd speciaal, maar de manier waarop ik in Monza reed, maakt dat ik waarschijnlijk net iets trotser ben op dat resultaat”, zegt Sainz. “Ik weet dat ik absoluut het maximale uit die race heb gehaald, dus dat zorgt ervoor dat ik er met een zeer tevreden gevoel op terug kan kijken. Natuurlijk was het een klein beetje teleurstellend om niet gewonnen te hebben, maar diep van binnen wist ik dat ik een zeer goede wedstrijd had gereden. Daarnaast is Monza de komende paar jaar mijn thuis. Dus om uitgerekend op die baan zo’n sterk weekend te hebben, dat maakte me ook wel trots.”

Sterk seizoen ondanks veel tegenslag

Ondanks dat McLaren dit jaar een prima auto heeft en Sainz over het algemeen sterk presteert, vallen de resultaten - afgezien van de podiumplaats in Italië - dit jaar wat tegen. Om uiteenlopende redenen kwam het er op zondag vaak niet uit. In de openingsfase van het seizoen ging het geregeld mis bij de pitstops, in België kon hij niet aan de start komen door een probleem met de motor, op Mugello was hij betrokken bij de massacrash bij de herstart en tijdend de laatste race in Sochi botste hij op de muur toen hij tussen de piepschuimen blokken door moest slalommen na van de baan te zijn gegaan. Ondanks alle tegenslag maakt Sainz allesbehalve een gefrustreerde indruk. “Als het iets betreft waar je zelf geen controle over hebt, dan is het eigenlijk wel vrij gemakkelijk om het achter je te laten”, vertelt hij over hoe hij omgaat met een wedstrijd die niet verlopen is zoals gehoopt. “Als je verder een goed weekend hebt gehad en je zelf op een goed niveau hebt gepresteerd en er gewoon sprake was van botte pech, zoals bij mij dit seizoen, dan is het niet zo moeilijk om die teleurstelling achter je te laten en je op te laden voor het volgende weekend. Daarbij vind ik dat ik aan een zeer sterk seizoen bezig ben. Ik ben erg tevreden over mijn rijden, mijn kwalificaties, mijn starts en met wat ik in de races laat zien. Als er niets gebeurt waar ik zelf geen invloed op heb, weet ik gewoon dat ik een goed resultaat kan scoren in de race, zoals ik deed in Spanje en op Monza. Natuurlijk raak je er wel een beetje ongeduldig van als het weer eens mis gaat en ben je het af en toe even zat dat er zoveel dingen gebeuren, maar ik ben ervan overtuigd dat dat op een zeker moment klaar is en ik nog een paar goede resultaten kan scoren voor het team.”

McLaren staat momenteel op een uitstekende uitstekende plek in het kampioenschap, al wordt het op de hielen gezeten door Racing Point en Renault, die respectievelijk maar twee en zeven punten achter staan op de formatie uit Woking. “Ik denk dat als team een zeer goede stap hebben gemaakt. Helaas hebben we ook een paar zwakke races gehad zoals Mugello en Silverstone, maar over het geheel genomen is de auto een stap voorwaarts ten opzichte van vorig jaar”, noemt Sainz een belangrijke ingrediënt voor de goede positie in het kampioenschap. “Doordat de wagen een beetje beter is geworden, kunnen de coureurs iets meer shinen en hebben we enkele sterke resultaten kunnen behalen. Ik heb persoonlijk het gevoel dat als er een kans was om zo’n sterk resultaat te scoren, ik die ook heb gepakt. En volgens mij heeft Lando dat ook gedaan. Ik denk dat we allebei ook beter zijn geworden als coureurs doordat we nu langer bij het team zitten en in de Formule 1 actief zijn. Maar aan het einde van het verhaal draait het in deze sport volledig om hoe goed je auto is. Zonder een goede wagen ben je in de hedendaagse Formule 1 nergens.”

Sainz liet vorig jaar tijdens een interview met ondergetekende weten dat veel mensen onderschatten hoeveel verschil het voor een coureur kan maken om een tweede seizoen bij hetzelfde team te kunnen doorbrengen. Als we hem nu vragen hoeveel voordeel hij ondervindt van het feit dat hij in zijn tweede jaar bij McLaren zit, antwoordt hij: “Behoorlijk veel. Tijdens een tweede jaar wordt alles iets makkelijker, helemaal als het team met een auto weet te komen die een verbetering is ten opzichte van die van vorig jaar en die wagen beter past bij je rijstijl en hetgeen jij van een auto verlangt.” Overigens waren er wel een paar races voor nodig om de wagen helemaal te krijgen zoals Sainz wilde. “De eerste twee of drie wedstrijden was ik niet helemaal gelukkig met de auto. Maar beetje bij beetje kwamen we tot een goede basisafstelling en een goede balans van de auto voor de rest van het seizoen. Dan helpt het dat je je engineers en de mensen om je heen al wat langer kent. Het gaat dus niet altijd van een leien dakje, maar het feit dat je de engineers kent, het team kent en van je een jaar geleden weet hoe je de auto wil hebben op een bepaald circuit, die dingen helpen en zorgen er uiteindelijk voor dat je sneller bent.” Sainz ziet het ook bij andere coureurs. “Ik ga je geen voorbeelden geven maar degenen die langer bij hetzelfde team zitten, presteren normaal gesproken op een behoorlijk hoog niveau.”

Ander afscheid

Het Formule 1-seizoen 2020 is inmiddels over de helft. Daarmee nadert het eind van zijn tijd bij McLaren. Of het al anders begint te voelen als hij de fabriek in Woking binnenkomt of de pitbox van het team binnenwandelt? “Nee, daar het is nog steeds wat vroeg voor, om dat gevoel te hebben. We hebben nog steeds veel races te rijden. Dat gevoel is er dus nog niet, maar ik weet zeker dat het er bij de laatste race wel zal zijn en dat het dan emotioneel wordt. Ik laat veel goede vrienden achter bij dit team en veel goede mensen met wie ik heel prettig heb samengewerkt, en nu nog steeds natuurlijk. De laatste race wordt ongetwijfeld emotioneel en het afscheid zal heel anders zijn dan alle vorige keren dat ik afscheid heb genomen van een team. We zullen zien. Laten we eerst eens kijken wat we dit jaar nog samen voor elkaar kunnen krijgen.”