Steiner: "Hadden met juiste updates vooraan middenveld gereden"

Het relatief jonge Formule 1-team heeft vorig jaar met Renault gestreden om de vierde plek bij de constructeurs. Uiteindelijk finishte de Amerikaanse equipe als vijfde, wat 2018 tot het beste seizoen tot nu toe maakte. De ambities voor dit jaar waren helder: men had de ambitie om voor eens en altijd de overige teams uit het middenveld achter zich te laten. Maar de realiteit pakte anders uit. Na de veelbelovende vorm in de eerste races, begon Haas achter de feiten aan te lopen toen de grote upgrade in Barcelona averechts werkte. Resultaten bleven vervolgens uit - alleen in Monaco, Duitsland en Rusland werd de top-tien gehaald - en Guenther Steiner sprak van een seizoen om snel te vergeten. Na uitgebreid testwerk met verschillende specificaties rijdt het team nu volledig met een vergelijkbaar pakket als tijdens de seizoensopener in Australië.

In Brazilië leverde die aanpak een dubbele Q3-kwalificatie op. Het is voor Steiner de bevestiging dat 2019 er heel anders uit had kunnen zien als de updates naar behoren hadden gewerkt. "We hadden op een goede positie kunnen staan, maar we kunnen dit niemand anders verwijten dan onszelf. We hebben niet adequaat gereageerd op de problemen, dus we moeten er gewoon van leren en niet weer diezelfde weg inslaan. Ik ben me daar terdege van bewust. Hopelijk kunnen we volgend jaar weer net zo sterk beginnen als dit jaar, maar onze wagen dan op de juiste manier doorontwikkelen", liet hij weten.

Het is volgens Steiner niet eens zozeer de kwalificatiesnelheid maar het racetempo dat drastisch zou zijn verbeterd. Vaak zakt het team terug tot buiten de punten wanneer het goede startposities weet te bereiken. "Ik denk dat het nog geen halve seconde [van de rondetijd] is, maar meer te maken heeft met de stabiliteit in de race. We komen in dat opzicht tekort en dat ligt weer aan downforce. Dus als we een halve seconde vinden, zouden we zijn waar we in Melbourne waren: vooraan het middenveld", aldus de teambaas.

Haas gleed uiteindelijk af naar de negende plaats in het constructeurskampioenschap met 28 punten in handen. Ondanks die zure ontwikkeling zegt Steiner niet jaloers te zijn op wat andere teams dit jaar hebben bereikt, met als schoolvoorbeeld de podiumplekken van Toro Rosso en McLaren. "Ik denk dat het goed voor de sport is om deze teams op het podium te zien, al is het natuurlijk frustrerend dat wij het niet zelf zijn. Ik ben niet boos op hen, want ze kregen de kans en grepen die met beide handen aan. Wij deden dat niet en daar kunnen we niemand op aankijken. We moeten in de spiegel kijken en het net zo goed proberen te doen als die teams. Ze waren in het begin niet zo goed als wij, maar hebben ons ingehaald."

Met medewerking van Jonathan Noble