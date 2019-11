Piero Ferrari: "Coureurs mogen geen fouten maken"

De Tifosi hopen elk jaar opnieuw dat Ferrari de titel weer naar Italië kan brengen, maar moeten daar al meer dan tien jaar op wachten. Nadat Kimi Raikkonen in 2007 als laatste Ferrari-coureur de hoofdprijs ophaalde, is het niemand meer gelukt om in de rode bolide over een heel seizoen de sterkste te zijn. Meerdere keren zat Ferrari er dichtbij, onder andere in 2010 en 2012. Na McLaren en Brawn GP maakte de dominantie van Red Bull en later Mercedes het onmogelijk om de titel veilig te stellen.

Piero Ferrari is ervan overtuigd dat het iconische F1-team weer terug kan keren naar de top. De inmiddels 74-jarige Italiaan zei op de Italiaanse Rai Radio 1: "We willen meer races winnen en kampioen worden. Iedereen in Maranello werkt daar hard aan, elke dag weer." En daar is een goede wagen voor nodig, maar belangrijker: een uitstekende coureur. Daar heeft Ferrari er twee van maar het probleem is dat ze in elkaars vaarwater zitten zoals ze tijdens de GP van Brazilië weer eens demonstreerden. "Je kunt alleen het wereldkampioenschap winnen als je coureurs geen fouten maken en het uiterste uit de wagen halen. Ze moeten vanaf het eerste moment volledig scherp zijn en de vorm tot het einde van het seizoen vasthouden."

Toch is er een ander element dat volgens hem net zoveel waarde heeft. "We moeten het team om de coureurs heen niet vergeten. Strategie is even belangrijk voor succes. Het niveau is tegenwoordig zo hoog dat je het op de kleinste zwaktes kan verliezen. Als niet alles perfect gaat, dan win je niet. We zitten vanaf dag één in de Formule 1 en het is belangrijk dat als we in deze klasse vertegenwoordigd blijven, we het ook met volle overgave doen. Ik zou graag willen dat Ferrari aan de ene kant schitterende sportwagens blijft maken en aan de andere kant F1-races wint. Dat is altijd de wens geweest van mijn vader [Enzo] en die droom moeten we voortzetten."