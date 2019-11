Horner: “Red Bull op de goede weg voor titelgevecht in 2020"

Aankomend weekend komt er in Abu Dhabi een einde aan het eerste seizoen met Honda als motorleverancier. Red Bull besluit het jaar als derde in het kampioenschap, terwijl er een goede kans is dat Verstappen op dezelfde plek eindigt in de WK-stand voor coureurs: de Nederlander heeft bij het ingaan van het laatste treffen een voorsprong van elf punten op Ferrari-coureur Charles Leclerc. Ondanks dat 2019 tot overgangsjaar was gedoopt, won Verstappen drie races en kwam hij in nog vijf andere wedstrijden tot een podiumplaats. In 2020 moet er echter voor de titel worden gevochten.

Volgens Horner is het team uit Milton Keynes op de goede weg om volgend seizoen voor de hoofdprijs mee te doen. “We zijn die kant op aan het gaan”, laat Horner bij het Duitse Auto, Motor und Sport weten. “Dat is ons doel en dat is ook het doel van Honda en Max. We zitten met zijn allen in hetzelfde schuitje.” De resultaten die in 2019 zijn behaald, zijn voor Horner het bewijs dat het team medio 2018 de juiste beslissing heeft genomen om van Renault naar Honda over te stappen. “We hebben meer punten verzameld dan in de voorbije twee jaren, hoewel onze tweede auto het in vergelijking met vroeger iets minder heeft gedaan. We hebben races gewonnen, pole-positions behaald en snelste raceronden neergezet. Het was van meet af aan duidelijk dat 2019 een overgangsjaar zou worden. Na twaalf jaar met dezelfde motorpartner te hebben gewerkt heb je tijd nodig om te wennen aan een nieuwe fabrikant. Terugkijkend kan ik alleen maar zeggen dat we op de goede weg zijn. De prestaties worden beter, de betrouwbaarheid is uitstekend en de communicatie verloopt goed. Ik voel dat er iets tot stand aan het komen is waardoor we in 2020 helemaal vooraan kunnen meedoen.”

Ook het chassis, waarmee aan het begin van het seizoen nog wat problemen waren, is inmiddels op orde. Red Bull zou dit jaar meer hinder hebben gehad van de introductie van een nieuwe voorvleugel dan de concurrentie. “Dat denk ik wel”, zegt Horner daarover. “Ons aerodynamisch concept leunt erg op de voorvleugel. En de werking daarvan is van invloed op de rest van de auto. Daardoor was de wagen erg gevoelig op het circuit. Het duurt even om dat te begrijpen en te optimaliseren.” De auto was hierdoor tijdens de eerste races lastig af te stellen en moeilijk om mee te rijden. “Met name wanneer het hard waaide, zoals in Bahrein. Niettemin hebben we aan het begin van het seizoen goede resultaten behaald. In Melbourne wisten we ons meteen op de tweede startrij te kwalificeren en een podiumplaats te pakken. In Monaco wonnen we bijna. We waren sneller dan Lewis [Hamilton], maar hadden pech bij de pitstop.”

De komst van een grotere voorvleugel zorgde er eveneens voor dat een van de sterkere punten van de Red Bull-auto van minder groot belang werd. “Dat was voor ons dubbele pech”, aldus Horner. “Het hebben van weinig bandenslijtage is niet langer meer een groot thema, terwijl onze auto daar juist altijd heel sterk in was. Maar dit is voor iedereen hetzelfde. Daar moet je aan wennen en mee zien te leven.” Horner toonde zich in de aanloop naar het seizoen geen voorstander van de nieuwe regels voor de voorvleugel, omdat deze volgens hem niet tot meer inhaalacties zouden leiden. De Brit is na twintig races niet van mening veranderd. “Het waren Ferrari en Mercedes die de vleugel per se wilden hebben. Ik denk dat zij er inmiddels ook achter zijn dat deze ingreep alleen maar geld heeft gekost en de races niet beter heeft gemaakt. Naar mijn mening is dit een onnodige uitgave geweest.”

