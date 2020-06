Organisatie Grand Prix van Japan verwacht race met publiek

De Formule 1 werkt na het afgelasten van de eerste tien races van het seizoen hard aan een herstart in juli en augustus in Europa. Die races zullen allen zonder publiek worden verreden.

Na het Europese deel van het seizoen hoopt de Formule 1 in september verder oostwaarts op te schuiven naar Rusland en Azerbeidzjan voor de Grands Prix in Sochi en Baku. Vervolgens staat in oktober Azië op het programma met mogelijk dus de Japanse Grand Prix op de elfde van die maand. Ook China en Vietnam zouden in die periode op het programma staan. Hoewel de organisatie van de Grand Prix van Singapore nog wel met de Formule 1 in gesprek is, lijkt het er op dat de race op het stratencircuit van de Aziatische stadstaat dit jaar niet doorgaat.

Een woordvoerder van de Japanse promotor laat aan Motorsportweek weten de “hoge verwachting” te hebben dat het evenement op Suzuka inderdaad op 11 oktober kan plaatsvinden. De voorbereidingen worden de komende maanden zoals gepland uitgevoerd. Het circuit verwacht zelfs dat er publiek bij de race aanwezig kan zijn.

Het circuit Suzuka is ongeveer 300 kilometer verwijderd van de hoofdstad Tokyo, de zwaarst getroffen stad in Japan. Het land telt op het moment van schrijven ruim 16.000 coronabesmettingen en er kwamen sinds het begin van de uitbraak 749 mensen om het leven. Sinds half april neemt het aantal nieuwe besmettingen flink af.