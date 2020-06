Button sluit rentree Alonso bij Renault uit

Daniel Ricciardo kondigde vorige week aan de Franse renstal aan het einde van het seizoen te verlaten en vanaf volgend jaar bij McLaren te rijden. De transfer veroorzaakte een storm aan geruchten over wie de Australiër bij Renault gaat opvolgen, als het team al doorgaat in de Formule 1. Een van de namen die meteen boven kwam drijven was die van Alonso. De Spanjaard werd in 2005 en 2006 wereldkampioen met Renault en zou wel oren hebben naar een (tweede) rentree bij zijn oude werkgever.

Button was in 2015 en 2016 bij McLaren teamgenoot van Alonso en hij kent ook Renault van binnenuit: de Engelse wereldkampioen reed er aan het begin van de eeuw twee seizoenen. Wat hem zorgen baart is dat het team niet alleen achterblijft bij de top drie Ferrari, Mercedes en Red Bull, maar dat het afgelopen seizoen ook McLaren langszij zag komen. De 38-jarige Alonso zal weinig trek hebben om nu in te stappen, verwacht Button in gesprek met Sky Sports.

“Ik denk dat als Renault dicht bij de top zou zitten en hij zou zien dat er in 2021 en 2022 kansen zouden zijn op podiums en overwinningen, dat hij dan een gat in de lucht zou springen.” Maar dat is niet het geval, vervolgt Button. “Ik denk dat het langer gaat duren alvorens ze vooraan mee kunnen doen. Mogelijk zelfs vier jaar of meer. Hij heeft die tijd niet en ik denk ook niet dat hij er zo veel jaar in wil steken. Hij is 38 jaar oud en het gevoel echt nog niet kwijt, maar in de komende drie of vier jaar een team heropbouwen? Ik denk niet dat hij dat nog wil.”

Alonso reed tot en met 2018 zeventien seizoenen Formule 1. Aan het einde van dat jaar stopte hij om nieuwe uitdagingen te vinden. Zo deed hij onder andere mee aan de 24 uur van Le Mans, de Indianapolis 500 en de Dakar Rally. Al die tijd weigerde hij uit te sluiten ooit nog eens in de Formule 1 terug te keren, maar de geluiden in de Spaanse en Franse media zijn dat hij een kanshebber is voor het vrijgekomen stoeltje bij Renault. Ook zijn manager Flavio Briatore denkt dat Alonso klaar is voor een rentree.

Met medewerking van Luke Smith