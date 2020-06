"Ik ben niet de enige die over de limiet gaat", aldus Magnussen

In de afgelopen seizoenen heeft Magnussen het meerdere keren aan de stok gehad met een aantal van zijn concurrenten. Tijdens en na de Grand Prix van Hongarije van 2017 had hij een verhit onderonsje met Nico Hülkenberg, terwijl hij en teamgenoot Romain Grosjean in 2019 af en toe als magneten naar elkaar toe werden getrokken. Het is het gevolg van het feit dat Magnussen vaak de limiet opzoekt in zijn rechtstreekse duels. Meestal kleurt de Haas-coureur daarbij binnen de lijntjes, maar af en toe overschrijdt hij de grens van het toelaatbare.

Dat gaf Magnussen ook toe tijdens een gesprek op Instagram Live met het officiële Formule 1-account. “Er zijn zeker een aantal coureurs die er problemen mee gehad hebben en erover klaagden, en ik ben de eerste die toegeeft dat ik op sommige momenten over de grens ging. Maar ik denk niet dat ik de enige ben die dat gedaan heeft.” Het opzoeken van de limiet en het soms overschrijden daarvan past volgens Magnussen bij de posities waarvoor hij strijdt. Vooral bij de laatste puntenposities is er relatief gezien een hoop te winnen, terwijl de jagende coureur vaak weinig tot niets te verliezen heeft. Dat levert vaak stevigere gevechten op dan vooraan in het veld.

“Het ding is dat ik in de afgelopen jaren in de middenmoot gestreden heb. En vaak in de middenmoot, als je op P10 ligt en je wordt bijgehaald door degene op P11 of andersom, dan is er dat ene puntje dat je kan winnen… en er is niet echt iets te verliezen”, zei Magnussen. “Ik heb hele stevige duels om P10 gehad. Een aantal daarvan gingen over de limiet. Zo kijk ik ernaar: je moet tot de limiet gaan, en natuurlijk niet over de limiet, maar je moet tot de limiet gaan met je rijstijl. Je moet niet over het lijntje maar tot het lijntje gaan, maar soms is dat lastig te vinden. Het is absoluut beter om onder de limiet te blijven en er niet overheen te gaan.”