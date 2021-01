F1-race Imola draagt naam Made in Italy en Emilia-Romagna GP

Afgelopen jaar stond Imola voor het eerst sinds 2006 op de kalender van de Formule 1. De sport moest een groot aantal races afgelasten vanwege COVID-19 en daarom werd een beroep gedaan op Europese circuits die bereid waren om een race te organiseren. Imola was een van die circuits. In de oorspronkelijke plannen voor 2021 kwam de Italiaanse omloop niet voor, maar het uitstellen van de GP van China bood ruimte om terug te keren op de kalender. Dat doet het volgens Bonaccini niet onder dezelfde naam: daar waar de ontmoeting in 2020 nog als de Grand Prix van Emilia-Romagna door het leven ging, draagt de race in 2021 de naam Grand Prix van Made in Italy en Emilia-Romagna. Dat kondigde de gouverneur van Emilia-Romagna aan bij de bekendmaking van de sportevenementen die de regio in 2021 organiseert.

In tegenstelling tot 2020 dient de organisator op Imola deze keer wel een fee af te dragen aan F1-eigenaar Liberty Media. De som bedraagt volgens informatie van Motorsport.com Italië tien miljoen euro. Eerder werd al duidelijk dat de regio Emilia-Romagna, Con.Ami (de 23 omliggende gemeenten van Imola) en het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken de handen ineen zouden slaan om dat bedrag op te hoesten. De betrokkenheid van de nationale politiek lijkt tot uiting te komen door de slogan Made in Italy toe te voegen aan de naam van de race. Hiermee hoopt Italië de bekendheid van en interesse in Italiaanse producten te vergroten.

Anderzijds blijft de regio Emilia-Romagna onderdeel van de naam van de Grand Prix. Dat past weer binnen een ontwikkeling die afgelopen jaar duidelijk zichtbaar werd toen de Formule 1 meerdere races in hetzelfde land organiseerde. Daar waar de F1 in het verleden graag de namen van landen verbond aan de Grands Prix, werden in 2020 regelmatig namen van regio’s aan de races gekoppeld. Denk hierbij dus aan de GP van Emilia-Romagna, die in de tijd van voormalig F1-baas Bernie Ecclestone nog de GP van San Marino heette, maar ook de GP’s van Toscane, de Eifel, Stiermarken en Sakhir kwamen op deze manier aan hun naam.