Brawn: Turkije toonde aan dat F1 niet alleen om auto draait

Hamilton won de race op Istanbul Park onder erbarmelijke omstandigheden. Het circuit was spekglad en bovendien regende het. De Engelsman was als zesde gestart en viel – na een aanvankelijke opmars – al snel terug naar achteren. Later zou hij zich echter herpakken en niet alleen de race, maar ook zijn zevende wereldtitel te winnen. Die titel was een evenaring van het record van Michael Schumacher, die ook zeven Formule 1-titels won. Hamilton noemde de race in Turkije één van zijn sterkste optredens van heel het jaar.

Brawn was één van de eersten om Hamilton te feliciteren. Terugkijkend op 2020 wil de oud-teambaas er in gesprek met Racefans.net nog wel wat over kwijt. Hij is het namelijk totaal niet eens met de kritiek dat Hamilton alleen maar zeven keer wereldkampioen kon worden door het materiaal dat hem in de afgelopen jaren door Mercedes ter beschikking is gesteld. “Lewis reed een briljante race. Als iemand zich afvraagt 'hij heeft de beste auto, dus hij zou moeten winnen', dan zouden ze die race moeten bekijken, want dat was een meesterwerk.”

Achteraf was er – onder andere van de kant van de coureurs – kritiek op de keuze voor Istanbul Park, een circuit waar nauwelijks wordt geracet en waar een paar weken eerder een nieuwe asfaltlaag was gelegd. Dat, gecombineerd met wat al te rigoureuze schoonmaakwerkzaamheden, zorgde voor een spiegelglad circuit waar eigenlijk nauwelijks op te rijden viel. “We hebben heel wat negatieve opmerkingen gehad over de grip en de omstandigheden. Maar we hebben er één van de beste races van het jaar gezien. Ik denk dat iedereen er iets van heeft meegekregen. Voor mij was het vooral interessant om te zien hoe de meer ervaren coureurs daar naar voren kwamen.”

Door de weers- en baanomstandigheden kon er nooit op echt hoge snelheid worden gereden in Turkije. Brawn is dan ook van mening dat de race heeft aangetoond dat ook langzamere auto’s garant kunnen staan voor spectaculaire races. Algemeen wordt aangenomen dat de nieuwe wagens van 2022 langzamer zullen zijn dan de huidige bolides. Dat hoeft dus geen nadelige effecten op de spanning in de wedstrijd te hebben, stelt Brawn. “Dat is iets waar we [bij het opstellen van de nieuwe regels] rekening mee hebben gehouden: het is niet noodzakelijkerwijs zo dat de snelste rondetijden ook de beste race opleveren.”