Verstappen leek zijn opgebouwde voorsprong in het puntenklassement te verspelen toen de Pirelli-achterband in de GP van Azerbeidzjan met nog enkele rondjes te gaan ontplofte. Waar de woede van Verstappen duidelijk gericht was op de Italiaanse bandenboer, stelt Berger dat het van alle tijden is dat onderdelen aan de wagens het begeven: “Het belangrijkste is natuurlijk dat er niemand gewond is geraakt bij die crashes met snelheden van meer dan 300 kilometer per uur”, liet Berger optekenen bij het Duitse Sport1. “Het is onvoorspelbaar, ook door ongelukken, maar het hoort er wel bij. In mijn tijd was het dagelijkse kost. Banden bliezen zichzelf op, remschijven explodeerden en de wielophanging kon het elk moment begeven. Dat maakte de races onvoorspelbaar en zorgde voor meer spanning.”

Anno 2021 is dergelijk technisch falen onacceptabel, maar Verstappen is goed weggekomen. “Lewis verknalde het op zijn beurt ook nog, dat zal Max toch geholpen hebben. Natuurlijk had Max makkelijk moeten winnen en uit moeten lopen. Maar hij heeft op deze manier de schade kunnen beperken en hij weet ook dat hij een hele snelle auto heeft, zeker in langzamere bochten. Hij vecht dit jaar met een scherp wapen en heeft een reële kans om het wereldkampioenschap te winnen.”

Zijn vergaarde ervaring komt daarbij van pas, stelt de DTM-chef. “Ondanks zijn leeftijd heeft hij verschrikkelijk veel ervaring. Hij was bij de start [in Baku] voor zijn doen heel voorzichtig en wist dat hij met deze wagen kon inhalen. Hij weet precies wat hij moet doen. In Monaco beslis je de wedstrijd in de eerste bocht. Daar was hij om die reden ook een stuk agressiever.”