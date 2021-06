Ambitieus Aston Martin vergelijkt zichzelf met Mercedes en Red Bull

De Canadese investeerder Lawrence Stroll nam in 2018 het bijna failliete Force India over, gaf het team uit Silverstone in eerste instantie de naam Racing Point, maar werkte achter de schermen aan een groots plan om het Britse automerk Aston Martin na ruim zestig jaar weer te laten terugkeren in de Formule 1. Dat gebeurde uiteindelijk beging dit seizoen en het eerste succes kon tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan al worden gevierd. Sebastian Vettel werd in Baku tweede achter Sergio Perez en behaalde daarmee het eerste podium ooit voor Aston Martin.

De Britse sportwagenfabrikant wil echter meer, veel meer. Het team heeft zijn zinnen niet zozeer gezet op incidentele resultaten, maar op het wereldkampioenschap Formule 1 in de komende vier tot vijf jaar. Dat zei teamchef Otmar Szafnauer in een bijeenkomst met journalisten, waaronder de Duitse collega’s van Formel1.de. “Als we over drie tot vier jaar een kanshebber zouden kunnen zijn voor de wereldtitel, zou dat een succes zijn. En om binnen vijf jaar het wereldkampioenschap ook echt te winnen, dat zouden we denk ik ook als een succes beschouwen.”

Dat die doelstelling niet helemaal buiten bereik is, bewijzen teams als Mercedes en Red Bull, vervolgde Szafnauer. “Als we kijken naar de teams die in het recente verleden meerdere wereldkampioenschappen op rij hebben gewonnen, dan had Mercedes daar vier jaar voor nodig na de aankoop van Brawn, en voor zover ik me kan herinneren was het tijdsbestek vergelijkbaar voor Red Bull na de aankoop van Jaguar Racing. Ook daar ging het om drie tot vier jaar.”

Szafnauer zit er slechts een paar jaar naast. Red Bull nam in september 2004 het Jaguar F1 Team van Ford over en begon in 2005 met een eigen campagne. Zes jaar later – in 2010 – behaalde Sebastian Vettel met het nieuwe gevormde team zijn eerste van in totaal vier wereldtitels. Mercedes was wat dat betreft wat sneller. Daimler kocht eind 2009 het kampioensteam Brawn GP, deed voor het eerst in 2010 en werd in 2015 voor het eerst wereldkampioen.

Als de tijdschema’s zouden worden toegepast op Aston Martin, zou dat betekenen dat het wereldkampioenschap in 2026 wordt gewonnen, maar het team mikt dus op 2025. En dat is een flinke uitdaging gaf Szafnauer toe. “We beginnen op een lager niveau, denk ik. Toen Mercedes Brawn kocht, was dat team net wereldkampioen geworden. Wij zijn maar een paar keer vierde geworden [in 2016 en 2017 als Force India en in 2020 als Racing Point] en waren nooit echt kanshebbers voor het wereldkampioenschap.”