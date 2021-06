Vertrek van Russell bij Williams zou 'groot verlies' zijn

George Russell maakte in 2019 na een succesvol seizoen in de Formule 2 (hij werd in 2018 kampioen in die klasse) bij Williams zijn Formule 1 debuut. Hoewel hij tot op de dag van vandaag nog geen punt wist te scoren voor het team, wordt hem van alle kanten lof toegezwaaid. Hij versloeg zijn teamgenoten in alle kwalificaties, maar pas bij zijn invalbeurt bij Mercedes eind vorig jaar in Bahrein, kon de wereld zien hoe goed Russell is in een competitieve auto kan zijn.

Het contract van de 23-jarige coureur die al sinds 2017 in het juniorprogramma van Mercedes zit, loopt aan het einde van dit seizoen af. Russell heeft zelf al aangegeven een stap te willen maken en volgend seizoen in een auto te willen zitten waarmee hij races kan winnen. Als de voortekenen niet bedriegen lijkt het er op dat dat ook gaat gebeuren. Hoogstwaarschijnlijk vervangt hij vanaf 2022 bij Mercedes Valtteri Bottas die daar een aflopend contract heeft.

Hoewel Robson blij zou zijn voor Russell en hem die kans niet wil ontnemen, geeft hij toe dat het vertrek van de talentvolle coureur een verlies zou zijn voor Williams. “Het is vanaf het eerste moment dat we hem evalueerden, fantastisch geweest om met hem te werken”, zei Robson. “Het was duidelijk dat hij iets in zich had, een uitzonderlijk talent om de auto te besturen. Het is een geweldige tijd geweest. Soms was het waarschijnlijk frustrerend, maar het was een geweldige reis die we hebben gemaakt met hem. Natuurlijk zou het een groot verlies zijn, hij is echt heel snel.”

Als het aan Robson ligt dan zou Russell tot in lengte van jaren bij Williams mogen blijven, maar helaas voor hem gaat hij daar niet over. “Hij heeft iets over zich. Als hij praat dan luisteren mensen, wat belangrijk is - mits het over de juiste dingen gaat. Het zou een enorm verlies zijn, maar ik weet niet of ik daar veel controle over heb. Als we hem kunnen houden, zou dat fantastisch zijn, maar we moeten zien hoe dat uitpakt.”