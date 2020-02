Berger: "Verstappen is nu helemaal compleet als coureur"

Het Formule 1-seizoen belooft idealiter een fraaie clash tussen verschillende generaties te worden. Lewis Hamilton en in iets mindere mate Sebastian Vettel representeren daarbij de oude garde, terwijl Verstappen, Charles Leclerc en Lando Norris als jonge honden op de deur kloppen. Van de genoemde talenten verwacht Berger in 2020 nog het meest van Verstappen. "Als Honda dit jaar een extra stap kan maken, dan is hij de eerste van alle jonge honden die echt in de top voor opschudding gaat zorgen."

Of de spiksplinternieuwe RB16 daar goed genoeg voor is, blijft natuurlijk het voornaamste vraagteken. Op persoonlijk vlak kent tienvoudig Grand Prix-winnaar uit Wörgl in ieder geval geen twijfels meer. "Verstappen is natuurlijk een interessant figuur en hij komt nu echt sterk opzetten", verkondigt Berger tijdens een interview met Motorsport.com. "Tot nu toe draaide het allemaal om zoveel mogelijk ervaring opdoen. Maar ik denk dat hij nu wel helemaal compleet is. Hij is agressief en begint aan zijn beste jaren, want die gasten zijn allemaal nog ongelooflijk jong."

Prost: Verstappen moet soms iets rustiger zijn

Het optimisme van de DTM-baas wordt tot op zekere hoogte gedeeld door Alain Prost, al is Verstappen in zijn ogen nog niet zo compleet als dat Berger wil doen geloven. "Hamilton is volgens mij nog steeds de meest complete coureur van dit moment. Hij beschikt over ervaring en zit bij een ijzersterk team", begint de viervoudig wereldkampioen tegenover Le Parisien. Daarnaast heeft Verstappen in zijn ogen nog altijd één zwakke plek. "Verstappen moet zichzelf soms een beetje in bedwang houden, hij mist soms nog wat rust bij het inhalen. Maar als hij dat voor elkaar krijgt en als hij dit jaar een goede auto heeft, dan zal hij lastig te verslaan zijn."

Met medewerking van Sven Haidinger

