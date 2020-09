Russell looft Tecpro na enorme F2-crash in Sochi

Ghiotto en Aitken kwamen tijdens de zevende ronde van de F2-sprintrace met elkaar in aanraking in bocht 3, iets wat volgens Aitken werd veroorzaakt omdat hij door een langzaam leeglopende band steeds verder naar de buitenkant gleed. Beide auto’s verdwenen na de impact tussen de verschillende lagen van de Tecpro afzetting, maar desalniettemin absorbeerde de afzetting de meeste energie van de crash. Daardoor konden beide coureurs ongedeerd uitstappen. Volgens George Russell staat de uitkomst van de crash van Aitken en Ghiotto in schril contrast met wat hemzelf overkwam tijdens de GP van België. De Williams-coureur kon toen niet uitwijken voor Antonio Giovinazzi, die bij zijn crash door de bandenstapels weer op de baan belandde.

“Het was natuurlijk heel goed dat beide jongens zo snel uit de auto stapten na zo’n zware impact”, antwoordde Russell op een vraag van Motorsport.com. “Het was een angstaanjagende snelheid. Dit laat volgens mij zien wat voor goed werk de FIA en de F2 hebben gedaan om zo’n sterke auto te creëren. En ik denk dat de Tecpro ook heel interessant was, want het nam de snelheid heel goed weg. Wat ook fijn was, is dat het geen terugstuiteffect had, wat vaak gebeurt als je bandenstapels hebt staan. Dat zag je bij de crash van Giovinazzi op Spa. Hij raakte de bandenstapel en stuiterde terug op de baan.”

Toch liet de crash zien dat de Tecpro ook een aantal kleine nadelen heeft. “Het enige minpunt is natuurlijk dat de Tecpro over de auto heen ging. Die auto ging uiteindelijk in brand, en Ghiotto was heel gelukkig dat hij uit kon stappen. Als de Tecpro bovenop zijn helm had gerust, was het mogelijk een ander verhaal geweest. Al met al denk ik dat het schokkend is om een crash op die snelheid te zien. En de manier waarop ze ervan weg konden lopen was prettig voor coureurs.”

Latifi prijst veiligheidswerk FIA

Ook teamgenoot Nicholas Latifi zag positieve aanknopingspunten in de manier waarop de Tecpro werkte bij de crash van Aitken en Ghiotto. “Ik dacht dat Luca knock-out zou gaan met hoe hard die impact was”, zei hij. “Maar het is tekenend voor het goede werk dat de Tecpro afzetting leverde. Ze moeten een enorm deel van de impact geabsorbeerd hebben en dat is goed. Het is goed om te zien dat het verbeteren van de veiligheid een grote prioriteit is voor de FIA, waar ze constant naar kijken en wat ze constant verbeteren. Daar was ik van onder de indruk.”

Daniel Ricciardo zag ook dat de afzetting, die al jarenlang in de IndyCar Series gebruikt wordt op ovals om de impact van crashes te absorberen, zijn werk goed deed. “Het was een enorme crash en ik denk dat Tecpro daar heel goed voor is”, antwoordde de Australiër op een vraag van Motorsport.com. “Ik was best verbaasd dat ze zo makkelijk uitstapten, wat natuurlijk was wat iedereen wilde zien. Ik zou zeker zeggen dat Tecpro heel belangrijk is in dit soort snelle bochten. Het absorbeert veel energie en het laat de auto’s op het oog geleidelijker afremmen.”

Met medewerking van Adam Cooper