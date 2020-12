Williams miste input van Russell tijdens Sakhir Grand Prix

Russell werd door Williams aan Mercedes uitgeleend als vervanger van Lewis Hamilton, die vanwege een positieve coronatest niet aan de start van de Sakhir GP kon verschijnen. De invaller kwalificeerde zich op de eerste startrij en leidde vervolgens een groot deel van de race, maar door een mislukte pitstop en een late lekke band liep hij een vrijwel zeker lijkende overwinning mis.

De verhuizing van Russell naar Mercedes leidde tot een invalbeurt van reservecoureur Jack Aitken bij Williams. De jonge F2-piloot leverde een solide prestatie af maar de afwezigheid van Russell werd node gevoeld, aldus Dave Robson die bij Williams verantwoordelijk is voor vehicle performance. “Er bestaat geen twijfel over dat we George hebben gemist, niet alleen vanwege zijn tempo maar ook vanwege zijn input bij de set-up van de auto en de keuze voor de banden. Het is zeker iets moeilijker geweest dan het had kunnen zijn. Maar om eerlijk te zijn ten opzichte van Latifi en Aitken, beiden hebben uitstekend werk verricht.”

Russell is onderdeel van het Mercedes-opleidingsprogramma dus de reden dat het team uit Brackley voor hem koos, is duidelijk: het bood Mercedes de mogelijkheid om te kijken waar de Engelsman nu precies staat en Russell zelf kreeg de mogelijkheid om kennis op te doen in een voorhoedeteam. Robson denkt dat er ook voor Williams voordeel valt te halen uit de invalbeurt, maar hij denkt niet dat het team nu opeens enorme stappen zal maken. “Ik denk dat we iets meer te weten zullen komen als we hem hebben gesproken, maar het is nu niet opeens zo dat onze auto in een Mercedes zal veranderen. Ik denk dat veel van de details niet zo relevant zullen zijn. Die auto [de Mercedes] is zo anders dan onze wagen dat het duidelijk niet zo relevant zal zijn.”

De winst zit waarschijnlijk eerder in de details, vervolgt Robson. “Hij zal waardevolle ervaring hebben opgedaan over hoe ze hun banden voorbereiden, hoe ze de race starten. En hoewel het misschien niet direct relevant is, zou hij in ieder geval een aantal van de ideeën die ze hebben moeten kunnen oppakken. Het is op zijn minst een andere ervaring voor hem en dat is goed. Hopelijk zal de ervaring van het racen vooraan hem helpen bij het verkrijgen van meer vertrouwen in en begrip voor wat een F1-race exact inhoudt.”

Kan George Russell al snel terecht bij Mercedes? Die vraag kwam ter sprake in de nieuwste editie van de GPUpdate Podcast, die hieronder te beluisteren is.