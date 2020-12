Sato vergezelt Tsunoda bij AlphaTauri tijdens rookietest

De 21-jarige Sato – geen familie van oud-F1-coureur Takuma Sato – debuteerde vorig jaar in de Formule 2 bij Campos, na twee kleurloze seizoenen in de Europese Formule 3. Hij kwam in zijn eerste seizoen F2 tot zes races. Dit jaar reed hij een volwaardig seizoen bij Trident, met als beste resultaat een achtste plaats in de sprintrace op Mugello. Het ene punt dat hij daar scoorde was het enige van dit seizoen. Voor Sato betekent het optreden op het Yas Marina Circuit zijn debuut in een Formule 1-auto. “Ik ben extreem blij dat ik van AlphaTauri de kans krijg om een F1-auto te rijden," zei Sato. “Uiteraard is het rijden met een F1-wagen de droom van elke autocoureur, ik zal zeker veel plezier beleven in Abu Dhabi. We zullen proberen zo veel mogelijk ronden te rijden en er maximaal van te leren voor wat er in de toekomst ook gebeurt.”

AlphaTauri-teambaas Franz Tost verwelkomt Sato binnen zijn team. De Oostenrijker vindt de test een verdiende beloning na een ‘solide jaar’ in de Formule 2. “We zijn ervan overtuigd dat hij goed werk zal afleveren, hij een prima coureur. Het plan voor de test is eenvoudig: hij moet zoveel mogelijk ronden kunnen rijden en een goed gevoel in de auto krijgen. Deze test zal zeer nuttig zijn, zowel voor ons als voor Marino. We zullen ons best doen om hem te helpen begrijpen hoe een F1-team werkt. Bovendien zal hij vanuit technisch oogpunt zeker iets leren waarvan hij volgend jaar, in het F2-kampioenschap verder zal gaan, zal profiteren.”

Sato neemt momenteel met Trident deel aan de post-season Formule 2-test in Bahrein. Daarna reist hij direct door naar Abu Dhabi waar hij dus volgende week dinsdag zijn opwachting zal maken in de AT01. Teams zijn toegestaan om tijdens deze test twee auto’s in te zetten, maar niet alle teams zullen aanwezig zijn op het Yas Marina Circuit. Racing Point en McLaren hadden – bij gebrek aan junior-coureurs – al besloten niet mee te doen. Ze reageerden dan ook woedend toen de FIA onlangs besloot om onder andere Fernando Alonso toe te staan om voor Renault aan de test deel te laten nemen.