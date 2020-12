Wolff benadrukt: “Hamilton blijft de benchmark"

De invalbeurt van George Russell tijdens de Grand Prix van Sakhir - als vervanger van de met corona besmette Hamilton - maakte veel indruk. Menigeen stelde na de race dat Mercedes hun topcoureur niet meer nodig heeft en voor Russell kan kiezen. Teambaas Toto Wolff stelt dat Lewis Hamilton nog altijd de maat der dingen is in de Formule 1. De Oostenrijker benadrukt bovendien de rol die de Brit heeft gespeeld in de opmars van het team sinds zijn komst in 2013.

Wolff is het niet eens met de critici die stellen dat Hamilton wel vervangen kan worden: “Lewis Hamilton wint zo veel, en zoveel titels, omdat hij op dit moment de beste coureur in de beste wagen is”, aldus de teambaas stellig. “We zijn daar erg nederig over want het is geen zekerheidje dat we hem de beste wagen geven. Daarom hebben wij een positieve invloed op het succes wanneer de auto goed werkt, en een negatieve invloed wanneer de wagen niet werkt. Het is dus nooit de coureur die in zijn eentje al het verschil maakt, en het is ook nooit de auto die al het verschil kan maken. Het is de combinatie van die twee. Lewis is nog altijd de benchmark, hij is de beste coureur van het veld. Dat heeft hij bewezen met zijn vele records. En we moeten op dit moment niet naast de schoenen gaan lopen na een fenomenaal optreden van een jonge gast die een geweldige toekomst in de F1 tegemoet gaat. Lewis is nog steeds de maatstaf.”

Het gerucht gaat al dat Mercedes het optreden van Russell kan gebruiken om de salarisonderhandelingen met Hamilton steviger in te gaan. Men heeft immers tastbaar bewijs dat Russell - een veel goedkoper alternatief - een prima vervanger zou kunnen zijn. Wolff gaat daar niet in mee: “Het zijn twee verschillende dingen. Lewis rijdt al acht jaar voor dit team, we hebben grote successen gevierd. Hij is een gewaardeerd lid van het team. Ik heb al eerder gezegd dat de gebeurtenissen van afgelopen weekend geen invloed hebben of verandering teweeg brengen in onze onderhandelingen. Dat zou niet eerlijk zijn naar hem toe. En ook niet naar ons toe want het had ook andersom kunnen zijn, als George het weekend niet op snelheid was gekomen. Ik denk niet dat Lewis dan gezegd had: ‘Wacht even, dit is voordelig voor mij’. Onze relatie gaat veel verder dan dat.”

