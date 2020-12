Wie is Jack Aitken? Dit is de vervanger van Russell bij Williams

Aitken maakt door de tijdelijke overstap van Russell naar Mercedes zijn racedebuut in de Formule 1. Hij vormt tijdens de Grand Prix van Sakhir op de ‘Outer Loop’ van het Bahrain International Circuit een team met vaste rijder Nicholas Latifi. In dit artikel vind je alles wat je moet weten over Aitken en waarom hij opgeroepen is door Williams.

Wie is Jack Aitken?

De Brits-Koreaanse coureur Jack Aitken is de officiële reservecoureur van Williams. Dit seizoen is hij namens Campos ook actief in de Formule 2. De 25-jarige Londenaar begon zijn loopbaan in de autosport in 2012 en heeft sindsdien rustig maar gestaag gewerkt aan zijn carrièrepad. In zijn eerdere jaren maakte hij al deel uit van de Renault Sport Academy maar in 2020 werd hij opgenomen in het talentenprogramma van Williams. In dat programma zitten ook Dan Ticktum, Roy Nissany en Jamie Chadwick.

Waarom vervangt hij George Russell?

Jack Aitken, Williams FW43 Foto: Charles Coates / Motorsport Images

Na de positieve coronatest van Lewis Hamilton besloot Mercedes om haar protegé Russell een kans te geven in de WK-bolide. Russell maakt al sinds 2017 deel uit van het talentenprogramma van Mercedes. De Duitse autofabrikant ondersteunde de Brit in de jaren dat hij de titels in de GP3 en Formule 2 won. Bovendien werkte hij diverse tests af voor het topteam. Russell wordt al jaren genoemd als toekomstig coureur van het fabrieksteam van Mercedes. De afwezigheid van Hamilton geeft de equipe de ideale gelegenheid om de prestaties van Russell van dichtbij te aanschouwen. De afgelopen twee seizoenen reed hij voor Williams in de achterhoede van het Formule 1-veld.

Stoffel Vandoorne, de officiële reservecoureur van het Mercedes F1 Team, is ook afgereisd naar Bahrein. Zijn laatste Formule 1-kilometers met recent materiaal dateren echter alweer uit 2018, toen hij bij McLaren een team vormde met Fernando Alonso. De Belg, actief voor het Formule E-team van Mercedes, werd overwogen als vervanger van Russell bij Williams maar het Britse team koos ervoor om de vaste reservecoureur Aitken zijn Formule 1-debuut te laten maken. Ook Ticktum staat ingeschreven als reservecoureur van Williams, maar hij heeft niet de benodigde superlicentiepunten achter zijn naam staan om zijn F1-racedebuut te mogen maken. Ticktum rijdt momenteel met DAMS in het Formule 2-kampioenschap. Daarin staat hij op de elfde plaats, drie plekken boven Aitken.

Heeft hij eerder in een Formule 1-wagen gereden?

Aitken heeft enige ervaring met de huidige F1-bolide. Eerder dit jaar nam hij voor Williams de eerste vrije training van de Grand Prix van Stiermarken voor zijn rekening. Daarin noteerde hij de zeventiende tijd, 1,9 seconden achter de snelste man Sergio Perez. In dienst van zijn vorige werkgever Renault reed hij al drie testdagen en kwam hij in actie in Bahrein en Barcelona. Ook reed hij in ouderejaars bolides enkele demo's. Zo heeft hij het baanrecord op het TT Circuit in Assen op zijn naam staan.

Welke ervaring heeft Jack Aitken?

Jack Aitken, Campos Racing en Yuki Tsunoda, Carlin Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

De 25-jarige staat momenteel met Campos Racing op de veertiende plaats in het Formule 2-kampioenschap. Gedurende het grootste deel van zijn carrière in de formulewagens werd hij gesteund door Renault. In 2013 scoorde hij met Fortec de tweede plaats in de eindrangschikking van het Formule Renault 2.0 NEC-kampioenschap, om het jaar erop met dezelfde formatie deel te nemen aan de sterkere Eurocup. Hij maakte datzelfde seizoen een uitstapje naar de Pro Mazda Series in Amerika, de derde trede op de ladder richting IndyCar. In de twee races op Sonoma finishte hij respectievelijk als negende en vierde.

In 2015 won hij de titel in de Formule Renault 2.0 Eurocup, om vervolgens de stap naar de GP3 te wagen. Met Arden eindigde hij als vijfde in de eindrangschikking terwijl de huidige Formule 1-coureurs Charles Leclerc en Alex Albon om de titel streden. Datzelfde seizoen maakte hij uitstapjes naar de Euroformula Open en Formula V8 3.5. In 2017 stapte hij in de GP3 over naar ART en eindigde achter teamgenoot Russell als tweede in het kampioenschap. Met datzelfde team promoveerde Aitken voor 2018 naar de Formule 2.

Waar zijn teamgenoot Russell in zijn rookiejaar de titel won en daarmee een F1-zitje bij Williams verdiende, kwam Aitken niet verder dan een zege in de sprintrace in Barcelona en de elfde plaats in de eindrangschikking. Hij bleef in 2019 in de F2 en scoorde met Campos vijf zeges op weg naar de vijfde stek. Aitken bleef het team trouw maar kent dit jaar een lastiger seizoen en heeft nog geen zeges geboekt.

Hoe lang vervangt hij Russell?

Het is momenteel onduidelijk hoe lang Hamilton afwezig is. Dat hangt af van het moment waarop de wereldkampioen een negatieve COVID-19 test kan overleggen. Gezien de strikte quarantaineregels in Bahrein en Abu Dhabi is de kans aanwezig dat de Brit ook de seizoensfinale moet missen. De lengte van de invalbeurt van Aitken hangt af van de afwezigheid van Hamilton. Zodra Russell terugkeert naar Williams zal de Londenaar weer op de reservebank moeten plaatsnemen. Rijdt Russell ook de finalerace voor Mercedes, dan is de kans aanwezig dat Aitken een tweede kans krijgt. Williams heeft met Russell en Latifi al beide rijders voor 2021 vastgelegd dus het lijkt voorlopig bij deze korte serie te blijven.