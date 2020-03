Haas: 'Start seizoen bepaalt of we doorgaan in de Formule 1'

Het team van de ondernemer gaat dit jaar het vijfde jaar in de Formule 1 in. Hoogtepunt vormde het seizoen 2018 waarin de stal uit Kannapolis vijfde werd in het constructeurskampioenschap. Haas kon die lijn het afgelopen jaar niet doortrekken, het finishte in 2019 op een negende plaats, het slechtste resultaat in het bestaan.

Niet alleen de tegenvallende resultaten zorgen voor een heroverweging. Mocht Haas akkoord gaan met de ingrijpende regelwijzigingen van 2021 dan moet hij zich voor vijf jaar committeren aan de Formule 1 en het is maar de vraag of hij daar trek in heeft. “Ik wacht even af hoe we dit seizoen beginnen. Mochten we goed uit de startblokken komen dan bestaat de mogelijkheid dat we door kunnen gaan. Maar als we opnieuw een slecht jaar hebben dan lijkt het me niet erg zinvol”, zegt Haas tegen Motorsport.com. “We hebben dit vijf jaar gedaan. Dat was eigenlijk de test: we doen dit vijf jaar, kijken hoe het gaat, evalueren en dan besluiten we of we verder gaan.”

Door de sportieve, technische en financiële regelwijzigingen die volgend seizoen ingaan, zal er flink moeten worden geïnvesteerd en dat vormt voor Haas een struikelblok: “Er gebeurt zo veel in de Formule 1. Je moet jezelf afvragen of die veranderingen het waard zijn om door te voeren. Ik weet dat iedereen die wijzigingen steunt, maar jeetje, wat kosten ze veel geld.”

Het budgetplafond, dat vanaf volgend jaar in de Formule 1 wordt ingevoerd, helpt daarbij niet echt, aldus Haas: “Ze doen die aanpassingen aan de regels met de beste bedoelingen, maar als je aan de andere kant van het rekensommetje zit dan is het echt moeilijk. Ik kan je vertellen dat het financieel niets oplevert.”

De Haas VF-20 legde tijdens de testdagen in Barcelona de minste kilometers af en het lijkt er op dat het team van Romain Grosjean en Kevin Magnussen een moeilijk seizoen tegemoet gaat, realiseert Haas zich: “Onze auto was zeker niet de snelste. Het enige goede nieuws was dat we niet echt veel langzamer waren dan de Ferrari’s, maar goed; Ferrari stond ook niet elke dag bovenaan de scoreborden.”

Met medewerking van Jon Noble en Jim Utter