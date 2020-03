Dronebeelden tonen stratencircuit Hanoi in afrondingsfase

Tussen 3 en 5 april staat de eerste Vietnamese Grand Prix in de geschiedenis van de Formule 1 op het programma. In hoofdstad Hanoi racen de coureurs op een nieuw stratencircuit, dat nog altijd in aanleg is. Op onderstaande dronebeelden, die op maandag 2 maart geschoten zijn, is te zien dat er nog het een en ander afgewerkt moet worden. Het pitgebouw werd half januari al wel opgeleverd en na het afronden van de asfaltlaag zijn nu ook de kerbstones en het grootste deel van het hekwerk aangelegd. Wel wordt er nog hard gewerkt aan een aantal tribunes en moeten de lijnen op het asfalt nog getrokken worden.

Video: Dronebeelden van Hanoi Street Circuit

Het doorgaan van de Grand Prix van Vietnam is echter nog niet helemaal zeker. De Vietnamese overheid heeft besloten dat reizigers uit China, Iran, Italië en Zuid-Korea alleen het land in mogen met een medische verklaring en een verplichte quarantaine van veertien dagen. Voor Italiaanse teams Ferrari en AlphaTauri en bandenleverancier Pirelli kan dit betekenen dat personeelsleden niet naar het land kunnen afreizen. Ook Haas F1 Team en Alfa Romeo krijgen mogelijk te maken met gevolgen van de maatregel, omdat zij klanten zijn bij Ferrari.