‘Wintertest naar Bahrein als GP Australië wordt uitgesteld’

Bahrein leek in november al in beeld om de wintertest van de Formule 1 in 2021 te organiseren, maar uiteindelijk werd vanwege logistieke bezwaren van de teams besloten om de driedaagse test toch in het Spaanse Barcelona te houden. De teams wilden na de test en voor de reis naar Australië nog naar hun hoofdkwartier gaan en dat zou vanuit Barcelona eenvoudiger gaan dan vanuit Bahrein. Tussen 1 en 3 maart krijgen de coureurs de tijd om te wennen aan hun nieuwe bolide, alvorens het seizoen tussen 19 en 21 maart echt op gang wordt gebracht met de Australische Grand Prix.

Althans, dat is het plan. Ruim twee maanden voor de start van het seizoen zijn er vraagtekens over het doorgaan van de geplande seizoensopener in Melbourne. Momenteel wordt er in Australië gesproken over de mogelijkheden om de race door te laten gaan, maar de nieuwe, besmettelijkere variant van het coronavirus zou hierbij roet in het eten kunnen gooien. Mocht er in Australië daadwerkelijk besloten worden om de race door Albert Park uit te stellen, dan kan dat ook gevolgen hebben voor de data en de locatie van de wintertest.

Bij uitstel van de GP van Australië wordt de Bahreinse ronde van het wereldkampioenschap de opening van het seizoen. Tussen 26 en 28 maart wordt er geracet op het Bahrain International Circuit en Motorsport.com heeft vernomen dat de teams in dat geval open staan om de wintertest op hetzelfde circuit te organiseren. In dat geval wordt de test verplaatst naar 12, 13 en 14 maart en volgt direct na de reeds geplande test van de Formule 2, die tussen 9 en 11 maart op Sakhir in actie komen.

Waarom zouden de teams in dit geval wél voor een wintertest in Bahrein kiezen? Allereerst omdat het struikelblok met de logistieke bezwaren weggenomen is. De teams hoeven na de test niet terug naar de fabriek, omdat ze daar twee weken later weer in actie komen voor de GP van Bahrein. Daarnaast krijgen de teams een week extra de tijd om zich voor te bereiden op de testsessie ten opzichte van de situatie in Barcelona, terwijl een test op Sakhir bovendien vrijwel gegarandeerd onder goede weersomstandigheden wordt afgewerkt. Met slechts drie testdagen in 2021 is het voor de teams en de coureurs van belang dat er zo weinig mogelijk tijd verloren gaat door slecht weer, wat Bahrein een interessante optie maakt.