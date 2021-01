Nieuwe variant coronavirus brengt opening F1-seizoen in gevaar

In november kondigde de Formule 1 nog vol goede moed een 23 races tellende kalender voor 2021 aan, waarbij de Grand Prix van Australië het startschot zou moeten vormen voor het seizoen. Het is echter nog altijd onduidelijk of de race door Albert Park in Melbourne wel door kan gaan: Australië heeft sinds het begin van de corona-pandemie strikte maatregelen genomen om de verspreiding van het longvirus tegen te gaan. Er gelden strikte quarantaineregels voor reizigers die het land binnenkomen en die tussen verschillende staten reizen. Dat is succesvol gebleken, want er zijn momenteel slechts 279 besmette personen in het land. Ook is het totaal aantal doden door COVID-19 relatief laag met 909.

Voor de jaarwisseling werd echter een nieuwe, besmettelijkere variant van het coronavirus gevonden in Groot-Brittannië. Dat zorgde voor angstige reacties en leidde ertoe dat veel landen het vliegverkeer met het land, waar zeven van de tien F1-teams hun thuisbasis hebben, stillegden. Motorsport.com heeft vernomen dat dit gevolgen kan hebben op het doorgaan van de Australische GP. Het lijkt er nu op dat de race wordt uitgesteld tot later in het seizoen 2021. Bahrein zou in dat geval op 28 maart de opening van de jaargang worden. Een aankondiging van het uitstellen van de race volgt mogelijk later deze maand, ook omdat de aanleg van het tijdelijke stratencircuit normaal gezien al in januari begint.

Nieuwe datum F1 GP Australië

Mocht de GP van Australië daadwerkelijk verplaatst worden, dan is dat naar alle waarschijnlijkheid richting het einde van het seizoen. De kalender voor de tweede helft van het seizoen zit echter al vol, met slechts vier vrije weekenden tussen de GP van België op 29 augustus en de seizoensfinale in Abu Dhabi op 5 december. Er is daardoor weinig ruimte voor de race in Melbourne, wat waarschijnlijk tot gevolg heeft dat de kalender aangepast moet worden als er een nieuwe datum gevonden wordt voor de race.

Het is niet uitgesloten dat de Australische Grand Prix alsnog doorgaat. Half februari organiseert Melbourne voor het eerst in een jaar een groot internationaal evenement met de Australian Open. Alle deelnemende tennissers en tennissters moeten hiervoor verplicht twee weken in quarantaine bij aankomst in het land om ‘de veiligheid van alle partijen te waarborgen’. Voor de F1 zou een dergelijke opzet ook een mogelijkheid kunnen zijn. Een andere optie is om dezelfde blauwdruk te gebruiken als voor de GP van Abu Dhabi, waarbij al het F1-personeel met chartervluchten naar het land werd gebracht en vervolgens alleen in een biosfeer met hun hotels en het circuit mocht komen. Een woordvoerder van de F1 vertelde aan Motorsport.com dat de klasse in 2020 heeft bewezen dat het veilig kon terugkeren op de circuits. "We hebben de kalender voor 2021 vaststaan en we kijken uit naar de terugkeer van de F1 in maart."