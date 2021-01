Marlboro F1-marketingman John Hogan overleden (76)

Hogan werkte als marketingspecialist bij Philip Morris in de jaren 70 en zat achter de beslissing van het bedrijf om met het merk Marlboro aan sponsoring te doen in de autosport, toen die praktijk nog in de kinderschoenen stond. De logo's van Marlboro prijkten in 1973 al op de auto's van BRM, maar onder invloed van Hogan kwamen ze al snel terecht op de McLaren-wagens van onder meer James Hunt, Emerson Fittipaldi, Niki Lauda, Alain Prost en later ook Ayrton Senna.

Na enkele jaren zowel McLaren als Ferrari te hebben gesponsord trok Marlboro vanaf 1997 exclusief over naar Ferrari, waar het nieuwe titels behaalde met Michael Schumacher. Sindsdien is tabaksreclame verboden, maar Philip Morris blijft aan de Scuderia verbonden, voornamelijk via het initiatief Mission Winnow.

Hogan, die werd geboren in Australië maar daarna naar Engeland verhuisde om er in Cambridge te studeren, groeide via zijn functie bij Philip Morris uit tot een belangrijke speler in de Formule 1 in de tijd dat Bernie Ecclestone de sport op commercieel gebied naar een hoger plan wilde tillen.

De sponsordollars van Marlboro waren ook belangrijk voor individuele rijders, want het merk steunde niet alleen McLaren maar had ook een eigen opleidingsprogramma en stond achter onder meer Jos Verstappen en Michele Alboreto. Het merk sponsorde ook de Marlboro Masters F3 op het circuit van Zandvoort.

Hogan verliet Philip Morris in 2002 en trok even naar Jaguar als sportief directeur, maar verliet het chaotische team al snel. Daarna ging hij als consultant aan de slang voor Just Marking International, het marketingbedrijf van Zak Brown. Brown was dan ook erg getroffen door het overlijden van Hogan, die een besmetting met COVID-19 op 76-jarige leeftijd niet overleefde. "Ik ben erg bedroefd door het overlijden van John Hogan na een moedige strijd met COVID-19", stelde Brown zondag op Twitter. "John was een gentleman, een pionier en een legende van de autosport en de Formule 1. Op persoonlijk vlak was hij een briljante mentor en een vriend."